看好消費力 「小老闆」擴大經營

2019-06-11 01:57 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



支付寶近日發布數據顯示，大陸各地的「小老闆」們看好中國大陸經濟潛力，紛押寶未來。今年5月以來，網商銀行的上千萬小微商家貸款增長70%以上。這當中，最紅火的行業是家居清潔、醫藥保健、生鮮、珠寶飾品等，這些行業的小商家貸款額增幅都超過了100%。

中新社報導，水果店老闆、夫妻店老闆、路邊攤主等等，在中國大陸，至少有1億個這樣的個體小老闆，他們是經濟活動中最末梢，也是對經濟狀態最敏感的風向標。

河南省南陽市內鄉縣的「90後」孫均政通過互聯網賣中藥材蒲公英，一天的銷售額能有兩三萬元（人民幣，下同）。「去年我賣了100萬，今年我剛借一筆錢，新租更大的倉庫，估計銷售額起碼能再增長一半。」

從地域看，中西部地區的經濟發展尤為亮眼。西藏、黑龍江、山西的商家貸款都翻倍增長，成為全大陸增長最快的第一方陣。

支付寶此前對1600萬小商家群體進行的抽樣調查顯示，小商家們每1萬元貸款平均增加3萬元收入，而近八成小老闆在今年擴大經營規模，超一半人預測收入會大幅增長。

據大陸商務部統計，今年一季度，中國大陸社會消費品零售總額同比增長8.3%，最終消費支出對經濟增長的貢獻率達65.1%，是推動中國大陸經濟增長的主引擎。

小老闆們擴大經營的背後，還有 大陸政府扶持力度的不斷加碼。例如，6月5日舉行的大陸國務院常務會議又專門提到要將小微企業不良貸款容忍度，從不高於各項貸款不良率2個百分點放寬到3個百分點。

小微企業是經濟活動中的最小組織。網商銀行行長金曉龍表示，他們調研的1600萬「路邊攤主」群體，他們的雇員不會超過5個人，1個人開店就能帶動全家人就業，是小微中的小微，大概占到全中國大陸所有小微商家的六分之一，對於經濟形勢的變動最為敏感。

大陸經濟學家余豐慧表示，這些小老闆的抗風險能力通常比較差，貸款一般都是用於進貨，數額也會比較務實。近幾個月來貸款金額的大幅提升，說明老闆們對未來的消費力非常看好。