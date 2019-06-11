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上海靜安發布 全球服務商計畫

2019-06-11 01:58聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

為優化營商環境，上海市靜安區推出「樓小二」自助服務站，6月10日投入使用。自助服...
為優化營商環境，上海市靜安區推出「樓小二」自助服務站，6月10日投入使用。自助服務站以「一網通辦」服務系統為基礎，針對樓宇企業經營和企業人員個人事項需求，提供網上辦理服務。圖為一企業工作人員在了解自助辦理的相關內容。 新華社
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「全球服務商計畫」10日在上海靜安區正式發布，將通過集聚和培育高能級的全球服務機構，打造具有全球資源配置力和影響力的高端服務業集群，通過建設服務全中國大陸、面向國際、內外連接的功能平台，成為全球服務網絡的重要一環。

中新社報導，上海市政府副秘書長、上海市發展改革委主任馬春雷表示，「全球服務商計畫」的發布，是擴大「上海服務」品牌輻射力和影響力的重要行動，也是進一步深化中國大陸國家服務業綜合改革試點的重大探索實踐。

全球服務商是指在國內外具有較高知名度、信譽度和引領作用的服務經濟企業、組織與機構。其實質是全球經濟大循環中的「超級聯繫體」。全球服務商處在價值鏈高端環節，在全球供應鏈中迸發出卓越的發展活力、控制力和影響力。

中共靜安區委副書記、區長于勇表示，「全球服務商計畫」將致力於顯著提升核心競爭力、投資吸引力、輻射影響力以及功能承載力，使該區域成為海外企業登陸中國大陸和本土企業走向國際的首選地，成為上海融入全球服務網絡的重要樞紐，以及在海內外具有較高品牌知曉度的魅力城區。

靜安區副區長周海鷹表示，「全球服務商計畫」實施的關鍵路徑，就是「集聚+輻射」。上海靜安區將集聚高能級的全球服務機構、發展專業化的高端服務經濟、提升鏈接全球的經濟輻射能力、構築全方位的對外開放格局、優化國際一流的政務服務環境等。

靜安區是上海市唯一的「十三五」國家服務業綜合改革試點區。到2018年底，該區已累計引進跨國公司地區總部80家，成為全上海總部落戶數量最多的城區之一。

今後，「全球服務商計畫」將引進GaWC（世界知名城市評級機構）名錄中的全球服務機構以及專業服務各細分領域的龍頭企業組織，吸引多層次、多領域的服務機構入駐；鼓勵跨國公司設立地區總部、投資性公司和研發中心等功能性機構。「全球服務商計畫」還將加強商貿、法律、金融等高端服務行業的溝通交流。

上海輻射

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