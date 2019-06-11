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海島旅遊 湄洲島對台招才

2019-06-11 01:58聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

第十一屆海峽論壇．媽祖文化活動周10日在福建省莆田市湄洲島開幕。 中新社
第十一屆海峽論壇．媽祖文化活動周10日在福建省莆田市湄洲島開幕。 中新社
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媽祖故鄉」福建省莆田市湄洲島，致力於拓展多領域對台開放合作。湄洲島國家度假旅遊區管委會主任林鋒10日表示，湄洲島期許與台灣業界精英共同編製「兩岸同胞幸福家園」規畫，引進台灣文創旅遊業態入駐，建立「企業主導，資本參與，產權不變，收益共享」的合作模式。

中新社報導，目前，湄洲島每年接待遊客約120萬人次，其中台胞超過30萬人次。湄洲島成為中國大陸吸引台胞最多、最密集的地區之一。

林鋒說，湄洲島遊客量可觀，但當地旅遊業態單一，全島13處金色沙灘和海蝕地貌奇觀均未開發，這也為兩岸共同開發海島旅遊提供合作空間。

林鋒表示，湄洲島將搭建引智平台，建立台胞專業技術人員定向崗位聘用平台，簡化台胞來島就業資格證書的採信、認證程序。

目前，湄洲島正招聘台籍人員進島推廣台灣垃圾分類先進經驗，引進台灣專業技術人員到湄洲島市政園林處、園林公司、汙水處理廠等環保崗位工作；並將引導台灣鄉親到湄洲島擔任沙灘長、路長、河長，強化湄台在生態保護方面的合作。

在文化保護合作方面，湄洲島與台灣方面已連續多年共同舉辦世界媽祖文化論壇、海峽論壇．媽祖文化活動周、中國．湄洲媽祖文化旅遊節等活動。

林鋒說，還將成立閩台媽祖文化傳承與創新協同中心，打造世界級的媽祖文化研究數據庫，聯合編製全球媽祖宮廟源流譜系。

此外，湄洲媽祖祖廟董事會董事長林金讚當天也透露，今年聘請20名台灣青年到祖廟工作，從事文創、廟務、品牌提升等；他們將於6月底到職，他們的第一個大手筆就是策畫為期五天四夜的媽祖升天紀念日媽祖遶境狂歡活動。

「湄洲島上有14家媽祖宮廟，與台灣宮廟聯繫都很密切，我們期待通過宮廟合作，讓台灣鄉村旅遊經驗落地。林金讚說。

媽祖文創

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