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廈門5G加持 智享醫療、交通…

2019-06-11 01:58聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

隨著中國大陸5G牌照的發放，首批5G商用試點城市日益受到外界矚目。作為首批5G試點城市之一，廈門已面向5G應用打造了包含智慧醫療在內的多個場景。

中新社報導，中國電信股份有限公司廈門分公司（以下簡稱「廈門電信」）相關人士透露，廈門電信今年3月在廈門建成了首個5G基站，4月撥通了首通5G電話，並面向5G應用打造了智慧醫療、智慧政務、智慧交通、智慧教育等多個場景。

其中，該公司日前攜手華為技術有限公司與廈門大學附屬廈門眼科中心簽約5G應用示範醫院合作框架協議，共同打造中國大陸首家5G智能眼科醫院，以「互聯網+醫療」驅動數字醫療產業和服務升級，為民眾智享遠程會診、遠程手術指導等信息化醫療應用鋪就高速通道。

廈門電信聚焦三朵雲（接入雲、控制雲和轉發雲）5G架構，面向安全、醫療、教育、機場、港務、綜治、製造、旅遊及服務等十多個廣泛關注的5G應用焦點，規畫了近30個5G基站，廣泛包含了政府機關、醫療機構、院校、港口、大型企業及高流區域，後續還將持續擴大覆蓋範圍。

廈門電信稱，已率先在福建全省建成100%覆蓋城市住宅小區的千兆網路服務能力，基於「千兆智能寬帶+千兆5G移動網路」的「雙千兆」網絡，為真正實現人、機、物的智慧連接和即時溝通奠定了網路基礎；已建成的5G網路，實測下行峰值速率近1500Mbps，下載一部電視劇僅耗時約1秒。

目前，廈門電信正聯合各行業標竿企業，推進VR遊戲、8K超高清影音直播、智慧監控、AR救援、遠程醫療、港務調度、自動駕駛等應用場景走向成熟，加快智慧信息化應用在遠程醫療、智慧駕駛、VR遊戲、AR眼鏡等方面的全面普及。

廈門福建

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