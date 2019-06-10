親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中遊行
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

東奧看中華隊好難 台灣僅獲3159張票

8項放寬… 募兵今年達標？原來這樣辦到的

人行暗示取決市場供需 匯率彈性無紅線

2019-06-10 16:32聯合報 記者劉秀珍╱即時報導

交通銀行台北分行資金交易部經理施力瑋10日發表人民幣市場周評指出，人民幣對美元後續走勢，美中貿易戰、大陸央行態度、美元指數表現為三大影響關鍵。

施力瑋認為，延續上周美國疲弱的就業數據以及暴增的降息機率，美元指數短線仍然承受貶值壓力。

不過，近期美元指數與人民幣之間的關聯度已明顯減弱，人民幣匯率均線糾結，在未有新事件的催化下，難有方向性產生。

後續進一步觀察重點，仍以美中貿易進展、人行監管態度，和美指強弱為三大主軸。

另外，本周將有一連串重要經濟數據公布，包括PPI(生產者物價指數)、CPI(消費者物價指數)、貿易帳、進出口數據等，亦值得重點關注。

施力瑋表示，上周市場主要環繞在官員談話跟經濟數據上，美元指數在美聯儲官員的降息言論與疲弱的非農就業下不斷重挫，加上近期人民幣中間價定價普遍強於預期，監管引導意圖明顯，相對舒緩其貶值壓力。

不過，上周五(7日)中國人民銀行行長易綱表示，將持續不干預匯市，並認為匯率彈性波動比某個具體數字更重要；市場解讀為，大陸央行將適度給予人民幣貶值空間，人民幣未來貶破7元兌1美元並非絕無可能。

此番言論一出，也使得人民幣匯率跌幅加重，最終離岸人民幣對美元(USDCNH)周線貶值約75點，收在6.9435元，貶值幅度0.11%；在岸人民幣對美元(USDCNY)周線貶值約47點，收在6.9097元，貶值幅度0.07%。

施力瑋表示，目前弱勢美元僅能給予人民幣短線上的支撐，強勁的購匯需求以及對於中美貿易戰的觀望情緒依舊壓抑著人民幣匯率，推估在貿易戰未有實質性進展前，匯率走勢仍難擺脫區間盤整的格局。

利率市場方面，人行不斷向市場釋放維穩的訊號以提振市場信心，加上時序邁入月初，季節性緊縮因素暫時消弭，市場資金明顯轉鬆，境內貨幣市場利率普遍走弱，尤其隔夜質押式回購利率跌幅最大，已跌破2%。

市場流動性轉佳的同時，人行在公開市場操作上逐步收回資金，上周一共開展人民幣2,100億元的逆回購操作，加上小量增加MLF(中期借貸便利)操作，單周仍淨回籠2,830億元。

整體看來，月內資金仍十分充裕，推估本周人行雖將持續在公開市場對沖到期交易，但也會逐步減少續作量。

另一方面，市場已逐步反映出對於跨季資金的需求，1個月期限的成交價不斷飆升，同上周相比上漲近80個基點，後續對於季底資金的安排須審慎因應。

至於境外CNH Hibor(香港銀行間人民幣拆放利率)的波動雖相對較小，但多數期限仍隨境內利率走勢下滑10至30個基點不等，預計整體流動性無虞。

大陸央行將適度給予人民幣貶值空間，人民幣未來貶破7元兌1美元並非絕無可能。記者林...
大陸央行將適度給予人民幣貶值空間，人民幣未來貶破7元兌1美元並非絕無可能。記者林則宏／攝影
分享

人民幣大陸央行
想要免費獲得 iPad 與 ________ 立即挑戰 ✍

相關新聞

稀土牌箭在弦上？中國5月稀土出口大減16%

2019-06-10 15:51

貿戰衝擊大 前5月中美貿易額年減14.5%

2019-06-10 14:04

向中國釋政治善意 歐元區國家發「熊貓債券」

2019-06-10 17:18

幹部淫亂、 濟南農商行捲30億詐騙？ 農商行：捏造

2019-06-10 17:16

標股神午宴 孫宇晨槓王思聰：靠爹的還敢罵靠自己的？

2019-06-10 16:56

貿易戰下 5月份中國出口意外實現增長

2019-06-10 14:25

滿洲里口岸 中歐日接車量新高

2019-06-10 02:34

艾草產業鏈 救活重慶小村

2019-06-10 02:34

端午連假 北京營業收入達3億元

2019-06-10 02:34

陸推新能源汽車 不得限行限購

2019-06-10 02:33

人民幣債券 打入歐元區國家

2019-06-10 00:20

大陸關鍵技術 將設管理清單

2019-06-09 23:21

北京端節零售額 增6%

2019-06-09 23:21

陸保險資金投資股市 擬放寬

2019-06-09 23:21

陸一行二會 力挺中小銀

2019-06-09 23:21

陸企人物／東北也飄麻辣香 鍾鈺喜的粉條王國

2019-06-09 13:46

中美互搶技術標準／陸5G提前商用 開兆元市場大門

2019-06-09 00:39

上海巡禮／因貿易戰…陸重新向前社會主義陣營靠攏

2019-06-09 00:33

陸外貿估衰退 順差縮減

2019-06-08 23:46

特派員在現場／大陸寬鬆貨幣政策…隱憂浮現

2019-06-08 23:45

上證所三倡議 穩定科創板

2019-06-08 23:45

習近平喊話 「中美脫鉤」難想像

2019-06-08 23:32

陸握稀土王牌 概念股熱

2019-06-08 23:29

大陸有意管控稀土出口…反制美國

2019-06-08 23:27

習近平在普亭前…稱川普「我的朋友」

2019-06-08 23:27

陸股一周／5G發照 陸股可逢低布局

2019-06-08 13:28

領先全球 深圳成電動車製造大本營

2019-06-08 13:26

中國挺5G VR、AR科技將進一步爆發

2019-06-08 12:15

上海華虹集團 搶5G商機

2019-06-08 12:14

人行暗示 人民幣沒有「紅線」

2019-06-08 12:12

大陸高鐵Wi-Fi將融合5G技術

2019-06-08 12:00

中國電池一哥攜豐田 合攻電動車

2019-06-08 11:35

小米買回庫藏股 一周砸港幣4億

2019-06-08 11:34

應對貿易戰升級 中國正悄然分散美元儲備投資

2019-06-08 10:32

林志玲結婚 概念股瘋傳

2019-06-08 00:48

老牌粽子店 五芳齋擬登A股

2019-06-08 00:48

小米斥資8億買庫藏股 本周第三度

2019-06-08 00:48

陸券商5月獲利 竄出黑馬

2019-06-08 00:48

陸挺5G 看好VR、AR產業一飛沖天

2019-06-08 00:07
看更多

熱門文章

香港反送中運動 韓國瑜發表「三個不容懷疑的決心」

2019-06-10 12:13

香港逃犯條例藏隱憂 各方爭議一次看懂

2019-06-09 18:40

香港反送中大遊行號稱百萬人參加 照片影片很驚人

2019-06-09 22:34

復育太成功？「中華神獸」愈來愈多雄性親密關係 專家傻眼

2019-06-10 11:00

反修逃犯條例 百萬港人遊行寫歷史

2019-06-09 23:53

回應反送中遊行 林鄭月娥提四點工作盼解疑慮

2019-06-10 12:34

香港反送中遊行聲勢浩大 前端抵終點後端未出發

2019-06-09 18:48

香港「反送中」示威者與警員衝突 約百人被捕

2019-06-10 04:48

外媒看「反送中」：97年後最大規模示威 挑戰中國掌控

2019-06-10 13:00

推文粗鄙批評林志玲惹眾怒 新浪財經編輯被開除

2019-06-10 09:08

香港民眾團結反送中 救孩子比賺錢重要

2019-06-09 22:16

港人為何反送中？呂秋遠用《九品芝麻官》談其中關鍵

2019-06-10 10:46

港警今晨六時完成清場 稱昨晚制伏逾200人

2019-06-10 10:34

香港「反送中」示威 部分抗議者在立法會與警爆衝突

2019-06-10 03:12

香港反送中遊行 警方：15.3萬人參加

2019-06-09 20:00

陸高考河南考生長褲有金屬拉鍊被攔下 拒換褲轉身離開

2019-06-09 18:14

反送中遊行到底多少人？民陣說103萬、港警說24萬

2019-06-10 10:21

「反送中」遊行衝突 蘇貞昌：台灣不能步香港後塵

2019-06-10 09:14

聲援港民遊行 陸委會籲港府：勿開啟萬惡「送中」大門

2019-06-09 20:26

烈日下白衫軍 一群年輕的臉

2019-06-09 23:55

北京瞭望／中美貿易戰再突變 留意628、71兩個大日子

2019-06-09 23:20

反送中遊行港媒大幅報導 立場不同角度迥異

2019-06-09 22:18

逾百萬人參加香港反送中遊行 各大外媒關注

2019-06-09 23:58

1歲就玩手機 2歲女童近視飆破900度「無法逆轉」

2019-06-10 14:12

林鄭月娥11時見媒體 料回應反送中大遊行

2019-06-10 10:36

人民幣債券 打入歐元區國家

2019-06-10 00:20

湖北業主35萬買車位踩地雷 三角形面積僅容得下單車　

2019-06-09 18:24

韓國瑜談反送中三個決心 葉毓蘭：比我不知道好多了

2019-06-10 16:14

百萬人反送中》港民九七後最大街頭抗議，《逃犯條例》葬送香港金融地位？

2019-06-10 14:19

香港反送中遊行 BBC：主權移交後最大示威活動

2019-06-10 10:43

稀土牌箭在弦上？中國5月稀土出口大減16%

2019-06-10 15:51

反送中逾百萬人示威 紐時：北京鐵腕令香港焦慮

2019-06-10 10:43

香港反送中大遊行 中國防火長城止不住討論

2019-06-10 12:26

港區政協委員劉兆佳：遊行有外力因素 北京不會讓步

2019-06-10 09:43

香港反送中 朱立倫：台灣從未將一國兩制當選項

2019-06-10 10:54

103萬港人遊行 陸外交部：數字不代表民意說服力

2019-06-10 17:20

Kolas：台灣是我們國家 絕不做下一個香港

2019-06-10 12:24

朱立倫挺反送中：今天不可以是另一個六四

2019-06-10 11:01

港人反送中遊行 馬英九：審慎看待香港政府處理

2019-06-10 10:58

港府回應大遊行：逃犯條例 如期審議

2019-06-09 23:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top