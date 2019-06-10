人行暗示取決市場供需 匯率彈性無紅線

2019-06-10 16:32 聯合報 記者 聯合報 記者 劉秀珍 ╱即時報導



交通銀行台北分行資金交易部經理施力瑋10日發表人民幣市場周評指出，人民幣對美元後續走勢，美中貿易戰、大陸央行態度、美元指數表現為三大影響關鍵。

施力瑋認為，延續上周美國疲弱的就業數據以及暴增的降息機率，美元指數短線仍然承受貶值壓力。

不過，近期美元指數與人民幣之間的關聯度已明顯減弱，人民幣匯率均線糾結，在未有新事件的催化下，難有方向性產生。

後續進一步觀察重點，仍以美中貿易進展、人行監管態度，和美指強弱為三大主軸。

另外，本周將有一連串重要經濟數據公布，包括PPI(生產者物價指數)、CPI(消費者物價指數)、貿易帳、進出口數據等，亦值得重點關注。

施力瑋表示，上周市場主要環繞在官員談話跟經濟數據上，美元指數在美聯儲官員的降息言論與疲弱的非農就業下不斷重挫，加上近期人民幣中間價定價普遍強於預期，監管引導意圖明顯，相對舒緩其貶值壓力。

不過，上周五(7日)中國人民銀行行長易綱表示，將持續不干預匯市，並認為匯率彈性波動比某個具體數字更重要；市場解讀為，大陸央行將適度給予人民幣貶值空間，人民幣未來貶破7元兌1美元並非絕無可能。

此番言論一出，也使得人民幣匯率跌幅加重，最終離岸人民幣對美元(USDCNH)周線貶值約75點，收在6.9435元，貶值幅度0.11%；在岸人民幣對美元(USDCNY)周線貶值約47點，收在6.9097元，貶值幅度0.07%。

施力瑋表示，目前弱勢美元僅能給予人民幣短線上的支撐，強勁的購匯需求以及對於中美貿易戰的觀望情緒依舊壓抑著人民幣匯率，推估在貿易戰未有實質性進展前，匯率走勢仍難擺脫區間盤整的格局。

利率市場方面，人行不斷向市場釋放維穩的訊號以提振市場信心，加上時序邁入月初，季節性緊縮因素暫時消弭，市場資金明顯轉鬆，境內貨幣市場利率普遍走弱，尤其隔夜質押式回購利率跌幅最大，已跌破2%。

市場流動性轉佳的同時，人行在公開市場操作上逐步收回資金，上周一共開展人民幣2,100億元的逆回購操作，加上小量增加MLF(中期借貸便利)操作，單周仍淨回籠2,830億元。

整體看來，月內資金仍十分充裕，推估本周人行雖將持續在公開市場對沖到期交易，但也會逐步減少續作量。

另一方面，市場已逐步反映出對於跨季資金的需求，1個月期限的成交價不斷飆升，同上周相比上漲近80個基點，後續對於季底資金的安排須審慎因應。

至於境外CNH Hibor(香港銀行間人民幣拆放利率)的波動雖相對較小，但多數期限仍隨境內利率走勢下滑10至30個基點不等，預計整體流動性無虞。