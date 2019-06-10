幹部淫亂、 濟南農商行捲30億詐騙？ 農商行：捏造

2019-06-10 17:16 世界日報 記者 世界日報 記者 李春 ／北京10日電



中國金融領域奇案甚多，但這次山東金融舉報案特別的奇怪，那不僅因舉報的案值多達30億人民幣，還因被舉報者是廳級官員，還因舉報後的當事各方吵來吵去，收案方態度不詳。

這起奇案，由一篇題為《實名舉報山東廳級幹部生活淫亂，銀行資產損失近30億元》的5000字舉報信公開。舉報者自稱是山東濟南市農村商業銀行副監事長彭博，實名舉報現任青島銀監局黨委書記、局長王忠坦生活淫亂，不僅與山東省聯社原副主任丁某某有男女關係問題，還涉嫌濫用職權調情人入領導職位和生子。又指時任濟南農商行副部長李某某私刻濟南農商行公章，涉嫌詐騙30億人民幣。

舉報案公開後，濟南農村商業銀行上周末有了回應，指文章捏造事實，相關受害人已經報案。王忠坦本人在電話中指舉報者一派胡言。舉報人則說舉報的每一個字負全部責任，禁得起上級紀委對每一個細節的質疑。

這起奇案，奇就奇在舉報人是實名舉報，還以5000字的長度發出舉報信，連涉案的人名地名旁材料，都能一一羅列。而當事的銀行僅以 「捏造事實 」回應，當事官員僅以 「一派胡言」四字作答。暫時山東省、青島市的中共紀委和監察委理當介入的機構，不像屁股著了火般去急速調查，反而隱身不語。

王忠坦2010年始任山東省銀監局副局長，2016年下調青島市銀監局任中共黨委書記、局長，現任青島銀保監局局長。對王的舉報內容，大量涉及王任省銀監局副局長期間，而山東省銀保監局也穩如泰山不作回應。

如有人報案嚴重誹謗，如此大案，司法機構有沒有受理案件，也應有個回應，然而也奇特的閉嘴不言。