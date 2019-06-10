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標股神午宴 孫宇晨槓王思聰：靠爹的還敢罵靠自己的？

2019-06-10 16:56世界日報 中國新聞組╱北京10日電

中國幣圈名人、以超過3000萬人民幣拍得巴菲特慈善午宴的90後孫宇晨，前幾天剛懟了搜狗CEO王小川，近日又連發三條微博懟了首富之子王思聰，他說：「靠爹的還敢罵靠自己的…誰給你的勇氣？」

中國基金報報導，孫宇晨8日晚在微博懟起了王思聰。「聽說王思聰罵我？」並配了一個奸笑的表情。

幾分鐘後，他又發微博：「靠爹的還敢罵靠自己的，80後還敢罵90後，搞個直播就倒閉的敢罵還在創業的，誰給你的勇氣，梁靜茹嗎？」

據報導，隨後的一張截圖顯示，王思聰在朋友圈轉發《孫宇晨巴菲特的餐桌上，全是「韭菜」》一文時，配上「這不就是個傻X」幾個字。

不過，王思聰並沒有回應。

這並非二人首次交鋒。五年前王思聰曾微博評價比特幣是「忽悠」，隨後孫宇晨評價王思聰「高帥是假的，只有富是真的。」

而孫宇晨說的王思聰搞個直播就倒閉的，是指3月30日，正式宣布網站關閉的熊貓直播。

報導說，出生於1990年的孫宇晨，目前在百度詞條上的頭銜多得讓人眼花撩亂：美國長春藤盟校賓夕法尼亞大學碩士，北京大學學士。波場TRON創始人 。移動社交應用陪我APP創始人兼CEO，銳波創始人兼CEO，《財富自由革命之路》發起人，也是數字貨幣波場幣TRON的創始人，波場幣是全球市值11大的加密貨幣。

本月4日，孫宇晨宣布以456.7888萬美元（約人民幣3154萬元）拍得巴菲特慈善午宴，打破這一午宴20年來的最高競拍金額紀錄。孫宇晨也將成全球首個與巴菲特共進午餐的90後幣圈CEO。

報導稱，孫宇晨早前自曝被王小川怒懟為「騙子」，他日前向王小川發起一場「 三年之約 」：「看看2022年6月之時，波場與搜狗市值孰高孰低？賭注100個比特幣。」

王小川曾是搜狐最年輕的副總裁，現搜狗CEO。他對媒體表示，不想對此事過多回顧了，但稱孫宇晨「是一個營銷天才」。

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