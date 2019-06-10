陸推新能源汽車 不得限行限購

2019-06-10 02:33 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



為積極推進5G手機商業應用，大幅降低新能源汽車成本，嚴禁各地出台新的汽車限購規定，各地不得對新能源汽車實行限行、限購……國家發展改革委等三部門日前發布一系列鼓勵消費政策，推動汽車、家電、消費電子產品等重點消費品更新升級。

新華社報導，國家發展改革委、生態環境部、商務部近日印發《推動重點消費品更新升級 暢通資源循環利用實施方案（2019-2020年）》。方案指出，嚴禁各地出台新的汽車限購規定，已實施汽車限購的地方政府應根據城市交通擁堵、污染治理、交通需求管控效果，加快由限制購買轉向引導使用，結合路段擁堵情況合理設置擁堵區域，研究探索擁堵區域內外車輛分類使用政策，原則對擁堵區域外不予限購。

方案強調，各地不得對新能源汽車實行限行、限購，已實行的應當取消。鼓勵地方對無車家庭購置首輛家用新能源汽車給予支持。鼓勵有條件的地方在停車費等方面給予新能源汽車優惠，探索設立零排放區試點。

方案明確，鞏固產業升級勢頭，不斷優化市場供給，加快提升新能源汽車競爭優勢，創新發展智能汽車；著力推動綠色智能家電創新，積極推進5G手機商業應用。增強市場消費活力，積極推動更新消費，著力破除限制汽車消費的市場壁壘，加快老舊汽車淘汰和城市公共領域用車更新，積極推動農村車輛消費升級；深入開展家電和消費電子更新換代。

根據方案，提升消費支撐能力，完善配套使用環境，大力推二手車流通消費，積極引導汽車金融產品創新，逐步完善充換電、停車等基礎設施；建立健全家電基層營銷網絡，加強通信網絡建設。暢通資源循環利用，構建綠色產業生態，嚴格執行老舊產品淘汰規定，著力完善廢舊產品回收拆解體系；推廢棄電器電子產品處理基金改革；加快建立廢舊電子產品信息安全管理規範，不斷提高廢舊產品資源利用水平。