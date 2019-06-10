端午連假 北京營業收入達3億元

2019-06-10 02:34 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



北京八達嶺長城端午小長假期間湧入大量遊客。 中新社 分享 facebook 北京市文化和旅遊局9日通報，端午小長假3天，北京市重點監測167家景區累計接待遊客580.8萬人次，同比增長12.1%；營業收入達3億元（人民幣，下同），同比增長26.9%。

中新社報導，端午假期3天，城市公園型景區145.0萬人次，與去年基本持平；現代娛樂型景區135.2萬人次，同比增長57.8%；歷史文化觀光型景區96.6萬人次，同比增長2.4%；自然山水型景區35.2萬人次，同比增長3.9%；博物館型景區18.7萬人次，同比增長31.9%。 端午期間，北京市組織開展各類公共文化活動304項、931場，內容涵蓋詩文朗誦、文化講座、閱讀體驗、書畫賞析、主題展覽、文藝演出、遊園踏青、戲曲下鄉、非遺展示等。特別突出端午民俗文化，手工包粽子讓居民感受民俗，傳承中華優秀傳統文化。

北京天橋藝術中心內在端午節期間舉行「酒旗戲鼓天橋市，多少遊人不憶家」文化民俗活動。圖為藝人在表演各類叫賣吆喝。 中新社 分享 facebook

非遺活動表現亮眼，延慶區以「遊延慶逛世園長城腳下過端午」為主題，開展端午之夜交響音樂會、第六屆北京非遺大觀園長城文化帶非遺展、世園非遺手工藝市集、京台嬀水龍舟交流賽、包粽子比賽及體驗、世葡園親子踏青尋寶、冰上端午趣味活動等18項活動。

統計數據顯示，郊區民俗遊累計接待遊客206.8萬人次，同比增長15.7%；營業收入達2.2億元，同比增長11.4%。接待量前三位的分別是懷柔區、延慶區和順義區。其中，懷柔區接待遊客44.6萬人，延慶區接待遊客34.6萬人，順義區接待遊客28.5萬人。