艾草產業鏈 救活重慶小村

2019-06-10 02:34 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



近日適逢民間傳統佳節端午節，在中國西部山區重慶市銅梁區少雲鎮海棠村，這個端午節格外熱鬧，村裡出產的艾草吸引來了大批遊客。

新華社報導，艾草是一味中藥材，也是端午傳統民俗中不可或缺的一個角色。每到端午，村民們就會在家門口掛上一捆艾草，寓意辟邪，還會用艾草熬水洗澡、浴足。

在海棠村，艾草連片，鬱鬱蔥蔥，空氣中艾香陣陣。遊客們體驗艾草足浴、艾灸等民俗活動，或是觀看工匠們現場製作艾條、香包。在銷售點，足浴包、艾絨枕、艾條和精油十分暢銷。

三年前，海棠村還是一個「空殼村」，眼前這番熱鬧忙碌的景象得益於艾草產業的蓬勃發展。

「我們村的土地一直沒啥收益，全村總共4772畝地，撂荒的就有3000畝左右。」海棠村黨支部書記彭忠介紹說，大多數青壯年都外出務工了，全村戶籍人口2357人，留在村裡的還不到1000人，主要是老人兒童。

「現在這個艾草產業就很適合我們村。」彭忠說。艾草生命力強，無需太多勞動量和專業技術就能種好，對土地更沒有多高的要求，易於推廣。艾草產業既符合「健康中國」國家戰略，又有很大市場空間。

村民們現在幾乎家家都出人出地，參與其中。隨著艾草產業愈做愈大，陸續有500多名外出務工的村民返鄉，曾經的「空殼村」重新煥發出生機和活力。

村民說，別看艾草在中藥材中相對比較廉價，其實產業鏈建立起來後利潤並不低。每畝艾草每年收入2000元以上，其中利潤達1000元左右。現在，陳平已帶動銅梁全區多個鄉鎮種植了1萬畝艾草，形成了一定的規模效益。「我來自農村，尋尋覓覓之後，最終回到農村。」