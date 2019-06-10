滿洲里口岸 中歐日接車量新高
內蒙古滿洲里鐵路口岸表示，中國最大陸路口岸站—滿洲里口岸站的中歐班列日接車數量日前達到20列，創下歷史新高。
新華社報導，滿洲里鐵路口岸工作人員表示，隨著「一帶一路」建設的不斷推進，滿洲里口岸國際貿易持續升溫。2019年以來，經滿洲里口岸站入境的中歐班列數量日均達13列，運輸品類以板材、化肥及糧油產品為主，返程空箱率大大降低。截至6月4日止，出入境貨物運量已達783萬噸，較去年同期增加45萬噸、增長6%。
作為中俄最大的口岸，滿洲里口岸站積極與俄方車站、海關、邊檢、貨運代理公司聯繫，開闢綠色通道，壓縮電子票據週轉、譯票、錄入等作業時間，提高調車、編組效率，實現中歐班列4小時通關。
為進一步提升口岸運輸能力，今年3月，滿洲里口岸對牽引中歐班列的機車進行換代升級，牽引力由3500噸躍升至5000噸，提高了運輸效率。同時，鐵路部門每天對口岸國門下的9公里鐵道線路進行軌道探傷及線路維護，確保進出口貨物列車安全平穩。
據了解，截至2018年，經滿洲里口岸進出境的中歐班列線路達50條，已形成常態化運行。目前，市場、貨源相對穩定，國外組貨情況較為樂觀，主要集貨地涵蓋中國西南、華南、華東、東北等地區，出境班列可到達莫斯科、華沙、葉卡捷琳堡等多個國外城市。
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