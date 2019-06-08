親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

日職／王柏融對阪神扛第三棒 打擊率3成61高過打五棒

韓國瑜花蓮造勢約有二萬人 民眾自拍打卡

中國挺5G VR、AR科技將進一步爆發

2019-06-08 12:15世界日報 特派記者賴錦宏╱北京8日電

中國發改委、生態部、商務部日前下發「推動重點消費品更新升級暢通資源循環利用實施方案」指出，要加快推進5G手機商業應用。中國業者認為，未來三年，隨著AI科技的成熟，5G手機將連接更多的智慧硬體，創造出全新的應用場景。

發改委方案提出，鼓勵5G手機研製和銷售，加強人工智慧、生物資訊、新型顯示、虛擬實境等新一代資訊技術在手機上的融合應用。推動辦公、娛樂等應用軟體研發，增強手機應用。同時，促進智慧型手機、個人電腦更新換代。鼓勵生產企業對消費者進一步讓利。

移動、電信、聯通和廣電四家企業獲頒5G商用牌照，標誌著中國進入5G商用元年。不少手機廠商積極響應。從現在5G手機商業應用來看，VR以及AR等科技有望在5G發牌後進一步爆發。

以AI為例，專作新創研究的埃森哲網預測AI作為新的生產要素，到2035年將為中國的經濟增長率貢獻1.6%。透過應用AI，勞動力生產率將在2035年提升27%。

而在手機應用上，所有AI科技在手機上有更好的發揮，包括AI相機、語音助理、搜索推薦、大數據挖掘等。現時不少手機已經可以做到，當消費者在點擊「購物」後將手機對準某一件想要購買的東西，手機就會開始識別然後推送最準確的相近商品。而最終，手機不僅可以感知、認知用戶的需求，甚至可以預測使用者下一步需求，真正懂得用戶。

高通總裁Cristiano R. Amon表示，消費者不再需要下載音樂了，因為線上收聽非常方便，它成為人們普遍接受的收聽音樂管道。影片領域也將會是這樣的趨勢，5G的應用將會使90%的4K影片流暢播放。

中國官方加快推進5G手機商業應用。 （路透）
中國官方加快推進5G手機商業應用。 （路透）
分享

AI北京5G
想要免費獲得 iPad 與 ________ 立即挑戰 ✍

相關新聞

應對貿易戰升級 中國正悄然分散美元儲備投資

2019-06-08 10:32

人行暗示 人民幣沒有紅線

2019-06-07 23:33

陸挺5G 看好VR、AR產業一飛沖天

2019-06-08 00:07

上海華虹集團 搶5G商機

2019-06-08 12:14

人行暗示 人民幣沒有「紅線」

2019-06-08 12:12

大陸高鐵Wi-Fi將融合5G技術

2019-06-08 12:00

中國電池一哥攜豐田 合攻電動車

2019-06-08 11:35

小米買回庫藏股 一周砸港幣4億

2019-06-08 11:34

陳燕木談管理 憲兵精神 重視團隊作戰

2019-06-08 00:59

台企聯副會長／東莞陳燕木 協助台商接班

2019-06-08 00:59

東莞賣地 不再價高得標

2019-06-08 00:59

陸電池一哥攜豐田 攻電動車

2019-06-08 00:59

上海華虹集團搶5G商機

2019-06-08 00:59

林志玲結婚 概念股瘋傳

2019-06-08 00:48

老牌粽子店 五芳齋擬登A股

2019-06-08 00:48

小米斥資8億買庫藏股 本周第三度

2019-06-08 00:48

陸券商5月獲利 竄出黑馬

2019-06-08 00:48

人民幣離岸匯率 跌破三關卡

2019-06-07 23:27

首批12吋曝光機搬入 華虹無錫廠助力5G技術

2019-06-07 21:04

突破美國封鎖 大陸5G技術力攻中東歐市場

2019-06-07 20:47

豐田汽車聯手寧德時代、比亞迪攻電動車市場

2019-06-07 16:25

外資入市會轉骨嗎？ A股入摩1周年滬指跌掉200點

2019-06-07 14:57

陸衝刺5G商用 概念股可布局

2019-06-07 13:30

陸股區間震盪 仍有反彈機會

2019-06-07 13:30

華為供應商訂單減 停工放假

2019-06-07 12:30

蘋果在中國設首個設計開發加速器 落腳上海

2019-06-07 12:28

舌尖上的焦慮 中國宣示穩定農產價格

2019-06-07 12:16

中國挺新能源車 免除限行限購

2019-06-07 12:15

避免房企瘋狂搶地 東莞首創「價高者不一定得」

2019-06-07 11:32

小米本周三次買回庫藏股 斥資約4億港幣

2019-06-07 09:46

林志玲宣布結婚 網路流傳「概念股」名單

2019-06-07 09:28

台青打拚教育 舉家福州創業

2019-06-07 01:33

政策收緊 大陸40城樓市降溫

2019-06-07 01:33

巨無霸加氫站 正式落腳上海

2019-06-07 01:33

發照了 大陸正式進入5G時代

2019-06-06 23:56

陸官媒：稀土 手上反制美國王牌

2019-06-06 23:31

阿里去年度營收大增51%

2019-06-06 23:31

與三大電訊商一同取得5G牌照 「中國廣電」是什麼公司？

2019-06-06 21:34

舌尖上的焦慮 中國官方強調要穩定農產價格

2019-06-06 17:17
看更多

熱門文章

龍舟甩尾大賽 1人閃神全船陪葬…數十萬人全程目睹

2019-06-08 09:00

中共南海軍演艦隊曝光 輕型航空母艦上場

2019-06-07 15:18

美女主播繼續戰？ 翠西•雷根再度向劉欣叫陣

2019-06-07 13:43

突破美國封鎖 大陸5G技術力攻中東歐市場

2019-06-07 20:47

多個財經類自媒體帳號被封 微信已搜索不到

2019-06-07 20:27

首批12吋曝光機搬入 華虹無錫廠助力5G技術

2019-06-07 21:04

人行暗示 人民幣沒有紅線

2019-06-07 23:33

屯門公園大媽歌舞團貼身阿伯熱舞片段瘋傳 網民斥離譜

2019-06-07 22:28

大陸高考今天登場 時隔十年重回千萬考生

2019-06-07 17:02

中國高考登場 考生最討厭聽到別人問這句話！

2019-06-07 16:30

大陸千萬人高考！試題走愛國風 試場外一片紅

2019-06-07 23:55

人民幣離岸價端午劫 易綱：有充分政策空間應對

2019-06-07 17:03

民心所向？ 百度李彥宏院士落選 網上一片叫好

2019-06-07 13:46

應對貿易戰升級 中國正悄然分散美元儲備投資

2019-06-08 10:32

豐田汽車聯手寧德時代、比亞迪攻電動車市場

2019-06-07 16:25

習近平： 中國願同各國分享5G技術成果

2019-06-08 10:00

5G提前發牌刺激經濟 陸媒：2020下半年才有平價手機

2019-06-07 16:08

中國最貴陶瓷 雍正天球瓶1.47億成交

2019-06-07 14:32

孟晚舟引渡美國？明年1月聆訊

2019-06-08 00:07

中國高考作文又紅又專 遭微博網民群嘲

2019-06-07 17:12

陸挺5G 看好VR、AR產業一飛沖天

2019-06-08 00:07

千里趕考慘遇暴雨！凌晨1點急調火車接送女考生 網友罵翻了

2019-06-08 11:52

美中貿易風暴下的台灣牌 中國學者談底線

2019-06-07 18:41

美國女主播 再邀陸主播辯第2輪

2019-06-08 00:07

東莞賣地 不再價高得標

2019-06-08 00:59

壯觀！貴州黃果樹瀑布出現入汛以來最大洪峰

2019-06-08 11:47

人民幣離岸匯率 跌破三關卡

2019-06-07 23:27

陸電池一哥攜豐田 攻電動車

2019-06-08 00:59

大陸高鐵Wi-Fi將融合5G技術

2019-06-08 12:00

外資入市會轉骨嗎？ A股入摩1周年滬指跌掉200點

2019-06-07 14:57

陳燕木談管理 憲兵精神 重視團隊作戰

2019-06-08 00:59

台企聯副會長／東莞陳燕木 協助台商接班

2019-06-08 00:59

5G提早一年發牌 中國官媒：貿易戰需產業刺激

2019-06-07 20:34

香江風情／港產黑幫片成真？警署被丟汽油彈

2019-06-08 00:07

死亡不是終點 中國複製寵物商業化

2019-06-07 12:55

諾獎得主莫言「被代言」 獲賠償210萬

2019-06-07 14:31

陸衝刺5G商用 概念股可布局

2019-06-07 13:30

反送中遊行前夕 港警遭兩度投擲燃燒彈

2019-06-07 17:37

民調：若引渡受審內地 46%港人考慮移民

2019-06-07 16:35

上海華虹集團搶5G商機

2019-06-08 00:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top