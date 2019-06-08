中國挺5G VR、AR科技將進一步爆發

2019-06-08 12:15 世界日報 特派記者 世界日報 特派記者 賴錦宏 ╱北京8日電



中國發改委、生態部、商務部日前下發「推動重點消費品更新升級暢通資源循環利用實施方案」指出，要加快推進5G手機商業應用。中國業者認為，未來三年，隨著AI科技的成熟，5G手機將連接更多的智慧硬體，創造出全新的應用場景。

發改委方案提出，鼓勵5G手機研製和銷售，加強人工智慧、生物資訊、新型顯示、虛擬實境等新一代資訊技術在手機上的融合應用。推動辦公、娛樂等應用軟體研發，增強手機應用。同時，促進智慧型手機、個人電腦更新換代。鼓勵生產企業對消費者進一步讓利。

移動、電信、聯通和廣電四家企業獲頒5G商用牌照，標誌著中國進入5G商用元年。不少手機廠商積極響應。從現在5G手機商業應用來看，VR以及AR等科技有望在5G發牌後進一步爆發。

以AI為例，專作新創研究的埃森哲網預測AI作為新的生產要素，到2035年將為中國的經濟增長率貢獻1.6%。透過應用AI，勞動力生產率將在2035年提升27%。

而在手機應用上，所有AI科技在手機上有更好的發揮，包括AI相機、語音助理、搜索推薦、大數據挖掘等。現時不少手機已經可以做到，當消費者在點擊「購物」後將手機對準某一件想要購買的東西，手機就會開始識別然後推送最準確的相近商品。而最終，手機不僅可以感知、認知用戶的需求，甚至可以預測使用者下一步需求，真正懂得用戶。

高通總裁Cristiano R. Amon表示，消費者不再需要下載音樂了，因為線上收聽非常方便，它成為人們普遍接受的收聽音樂管道。影片領域也將會是這樣的趨勢，5G的應用將會使90%的4K影片流暢播放。