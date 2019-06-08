上海華虹集團 搶5G商機

2019-06-08 12:14 世界日報 記者 世界日報 記者 林宸誼 ╱綜合報導



5G商用時代來臨，5G晶片也邁入黃金發展期，上海積體電路龍頭企業華虹集團7日在上海市域外布局的第一個研發基地無錫，首批光刻機（曝光機）搬入，代表工廠建設進入試生產準備階段。這一產線瞄準的終端應用包括了5G、物聯網等新興應用領域。

看看新聞Knews報導，總投資100億美元的華虹無錫積體電路研發和製造基地專案，是無錫有史以來單體投資最大的產業項目，自去年3月2日開工至今，主要工程關鍵點都較原計畫大幅提前。

一期工程總投資約25億美元，新建了一條12吋90到55奈米工藝等級生產線，設計月產能約4萬片。在接下來的一個半月時間裡，設備將不間斷密集搬入並完成安裝調試，爭取8月實現工藝線貫通，9月完成產品試片，年內實現規模出貨。

報導指出華虹無錫是華虹走出上海、布局長三角的第一步，也是融入長三角產業一體化發展的一大步，不僅能拓展自身發展空間，同時也依託長三角，充分利用區域內上下游集聚的機會，打造更有競爭力的產業體系，助力長三角經濟深入融合發展。

華虹進入無錫後，無錫的通用半導體製造技術將從8吋時代進入到12吋時代，工藝技術能力將提升至55奈米關鍵點，這條特色工藝積體電路生產線，主要支持面向5G和物聯網等新興領域的應用，這也和無錫本身的產業發展定位和走向非常契合。