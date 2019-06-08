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人行暗示 人民幣沒有「紅線」

2019-06-08 12:12世界日報 中國新聞組╱北京8日電

中國人民銀行行長易綱接受彭博資訊獨家專訪時表示，若美中貿易戰惡化，中國有足夠政策空間能夠應對，他也不認為人民幣匯率的某個具體數字很重要，暗示人民幣沒有「紅線」，且對加碼寬鬆貨幣政策持開放態度。

彭博資訊7日刊出專訪易綱的內容，易綱說：「如果事態惡化，我們的貨幣政策將能有效應對，我們在利率、存款準備率上有充足的空間。」他同時表示，中國的利率目前處於相對合適的水準。

易綱在被問到本周末將在日本20國集團（G20）財長會、與美國財長米努勤的會晤時表示，「和以往一樣，我們會談到全球經濟和G20問題，同時也將討論雙方共同關注的話題。我認為這次會談會一如既往地富有成效」。

但他也說，中美兩國的貿易談判能否繼續充滿「不確定性和困難」，「貿易談判能否繼續或有所進展，我認為這是由雙方決定的。取決於雙方所處的氛圍和意願，目前仍面臨一些不確定性。」

易綱在被問及人民幣匯率是否有紅線時表示，「我不認為這是一個重要問題，不認為某一個具體數字比另一個更加重要」，「人民幣匯率是個連續和平滑的數字，這完全是由市場主導的，由市場供需決定」。

他也說，人民幣增強彈性對中國乃至全球經濟都有益，「我認為有彈性的人民幣匯率機制是非常有益的，我們將繼續採用這種市場化機制」。

分析師認為，易綱這些話暗示人民幣匯率沒有「紅線」，且人行可能會從更加定向的貨幣寬鬆政策（例如調降存準率），轉向調降政策利率，形同暗示中國將專注於寬鬆貨幣政策，並可能允許人民幣「破7」。澳洲國民銀行分析師主管認為，若美中在G20峰會期間沒有任何進展、美國持續加徵關稅，將促使人民幣貶破「7」。

易綱在專訪中也強調，人行已為應對貿易戰對就業的不利影響做好準備。他說，如果中國民眾因貿易戰影響而暫時失業，比如六個月或更長，中國政府會提供失業保障，維持其家庭所需，並培訓他們再度就業。

他補充說明，中國將推出約人民幣1000億元的資金來支持再就業及相關培訓。

他也說，他依然認為中國具韌性，消費依然強勁，且中國還有積極的財政政策，「今年積極的財政政策力度很大，可能是有史以來最大的」。

中國人民銀行行長易綱。 （見圖，取材自彭博資訊）
中國人民銀行行長易綱。 （見圖，取材自彭博資訊）
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