小米買回庫藏股 一周砸港幣4億

2019-06-08 11:34 世界日報 記者 世界日報 記者 李仲維 ╱綜合報導



港交所文件顯示，小米集團6日回購（買回庫藏股）2186.5萬股B類普通股，斥資約港幣1.99億元（約2548萬美元），這是小米本周以來第三次啟動買回庫藏股。

華爾街見聞報導，自6月3日起，小米啟動上市以來的第二輪回購，截至6日合計共三次，回購4399.44萬B類股，總計斥資港幣4億元（約5121萬美元）。

今年1月17日，小米集團進行上市以來首次回購，按市場上每股B股股份9.76元價格，回購614萬股B類股份。

小米集團公告對公司啟動第二輪回購解釋稱，公司現有財務資源足以支持股份購回，同時維持穩健的財務狀況。在互聯網商業模式及公司智慧手機＋AIoT雙引擎策略的推動下，公司以股份購回表達對目前及長期業務前景充滿信心。

小米指出，在目前情況下回購，可展示公司對自身業務展望及前景充滿信心，且最終會為公司帶來裨益及為股東創造價值。

3日受小米手機供應鏈將受影響的市場流言影響，公司股價單日重挫逾5%，收盤時小米股價報9.09元，市值較歷史最高點蒸發近港幣3000億元，股價距IPO價格17元接近腰斬。

4日公司股價繼續下跌，股價逼近港幣9元關口，價格距離歷史最低的港幣8.91元僅有一步之遙。