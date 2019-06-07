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豐田汽車聯手寧德時代、比亞迪攻電動車市場

2019-06-07 16:25聯合報 記者李仲維╱即時報導

豐田汽車（Toyota）7日宣布，將與全球最大汽車電池廠、大陸電池製造商寧德時代合作，以加快向電動汽車的轉變。

日經新聞報導，寧德時代預計將從明年開始為豐田品牌的電動汽車供應鋰離子電池，配套的汽車產品將在中國大陸和其它市場上市。合作領域將涵蓋改善電池品質、採用共同技術標準和電池的回收再利用。

報導稱，雙方將簽署一份關於戰略合作夥伴關係的諒解備忘錄，具體細節還有待進一步敲定。

新浪財經報導，豐田表示，預計將能夠提前5年達成其電動汽車（包括混合動力車、純電動汽車和燃料電池車）全球銷量增至550萬輛以上的目標。公司表示，為達到此一目標，需要增加電池的供應，因為電動汽車市場的增長高於預期。

豐田此前設定目標，力爭在2030年使電動汽車銷售量增至550萬輛以上，相當於目前全球銷量的約一半，其中純電動汽車和燃料電池車合計達100萬輛以上。在全球提高燃效標準的背景下，公司認為有必要加快轉向電動車，今後將在中國大陸等地發動銷售攻勢。

豐田執行副總裁寺師茂樹表示，為增加電池供應，公司還將與比亞迪合作。

豐田還宣布，將於2020年推出一款超緊湊型兩座電動汽車，最高時速60公里，一次充電續航可達100公里。

寧德時代在2017年成為全球汽車電池市場領導者，市占約為16%，略為超前Panasonic的15%。大陸官方鼓勵國產汽車業者使用本國製造的電池，幫助帶動寧德時代的銷售，使其產能擴大並且在成本上極具競爭力。

Toyota將與寧德時代合作，強化電動車電池供應。美聯社資料照片
Toyota將與寧德時代合作，強化電動車電池供應。美聯社資料照片
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