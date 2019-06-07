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外資入市會轉骨嗎？ A股入摩1周年滬指跌掉200點

2019-06-07 14:57聯合報 記者戴瑞芬╱即時報導

A股入摩（納入 MSCI 指數 ）一周年，雖然由過去歷史經驗看，在納入MSCI後，股市在 1 年內上漲機率超過6成；不過滬指卻比去年同期掉了200點。而當初預期會引進更多增量資金，不過外資進入相比A股總市值也只是九牛一毛。

A股去年6 月起納入 MSCI 指數，新華社報導，中金公司預估，帶來的資金增量至少 220 億美元。

不過一周年體檢，A股入摩一年，以納入因數5%，對應外資被動配置的資金約人民幣1000億元，相比當下A股友人民幣52兆元的總市值來說，只是九牛一毛。

即使今年納入因數升至10%，外資進入的體量還是不大。遠不及中金公司評估，引進外資中長期將帶來至少 3400 億美元的增量資金。

而由過去歷史經驗看，韓國初次納入時，半年內大漲 25%；台灣初次納入時，半年內大漲 20%。股市在在納入 MSCI後 1 年內上漲機率超過 6 成。

不過，入摩一周年，滬指卻比去年同期掉了200點。

A股「入摩」沒有引來更多的增量資金，難道是引狼入室？金融界報導，外資進來的太少，主要是貿易摩擦引發的全球經濟衰退預期、以及上市公司財務爆雷等因素，壓制了市場的風險偏好。

不過，A股雖然在原地徘徊，但生態卻發生變化。以白馬股、績優股為主線的結構性行情；A股“入摩”後的一年間，市場雖然幾度起伏，但以白馬股、績優股為主的指數卻遠遠跑贏上證指數。

這些類股票有亮眼表現，外資是重要的力量。這也顯示，在貿易摩擦中，估值合理、業績確定的大消費龍頭具有良好的避險屬性。

相對的偽牛股、基本面惡化的中小盤股、題材股被快速邊緣化，持續探底、不斷新低成為常態。

A 股去年6 月起納入 MSCI 指數，中金公司預估，帶來的資金增量至少 220...
A 股去年6 月起納入 MSCI 指數，中金公司預估，帶來的資金增量至少 220 億美元。圖／取自新華網
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