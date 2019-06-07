中國挺新能源車 免除限行限購

2019-06-07 12:15 世界日報 中國新聞組╱北京7日電



中國國家發改委等三部門6日公布新能源電動汽車的推動方案，並明令各地方政府不得以限購、限行政策限制電動車，已經實施的必須取消。

中央社報導，中國汽車限購與尾號限行制度都是為了緩解城市交通壓力而生。汽車限購要求民眾符合條件才能申請購車，經審核合格後，才能參加每月一次的搖號抽籤；尾號限行則代表單號日只准車號尾數是單號的私家車上路，雙號日反之。

為了推動電動車，中國國家發展和改革委員會發布「推動重點消費品更新升級，暢通資源循環利用實施方案（2019-2020年）」當中禁止各地推出新的汽車限購規定，已實施汽車限購的地方政府應根據城市交通擁堵、汙染治理、交通需求管控效果，加快由限制購買轉向引導使用（電動車）。

據中國發改委官網，這份方案還提出要加快新一代車用動力電池研發和產業化，提升電池能量密度和安全性，逐步實現電池平台化、標準化，降低電池成本。引導企業創新商業模式，推廣新能源汽車電池租賃等車電分離消費方式，降低購車成本。優化產品准入管理，避免重複認證，降低企業運行成本。

此外，方案稱將研究制定促進老舊汽車淘汰更新政策。大氣汙染防治重點區域應採取經濟補償、限制使用、嚴格超標排放監管等方式等。

方案還說，要鞏固產業升級勢頭，不斷優化市場供給，大力推動汽車產業電動化、智能化、綠色化，積極發展綠色智能家電，加快推進5G手機商業應用，努力增強新產品供給保障能力。