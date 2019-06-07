舌尖上的焦慮 中國宣示穩定農產價格

2019-06-07 12:16 世界日報 中國新聞組╱北京7日電



中國豬肉、水果價格上漲，許多民眾大呼吃不消，表示「初夏的味道只有錢包知道」。國務院常務會議5日提出，要保障水果蔬菜等鮮活農產品供應、穩定價格水準以及增加肉類供應等。

中新社報導，今年以來，中國的水果蔬菜、豬肉等價格持續走升，對物價水準也產生明顯拉動。以水果為例，4月份中國鮮果價格同比上漲11.9%，影響CPI上漲約0.22個百分點。

5月份，此一漲勢仍在持續。與去年同期相比，富士蘋果批發價上漲逾60%，哈密瓜價格漲幅高達124.6%，而香梨和西瓜的漲幅也分別達到37.8%和30.0%。

一些市民感嘆，已經不能實現「水果自由」。水果自由是網路流行語，指一個人收入較為可觀，可以隨心所欲地購買水果。

儘管水果價格近日已出現下滑，但官方不敢對民生物價掉以輕心。日前由總理李克強主持的國務院常務會議就指出，掌握好農業生產、保證農產品充裕供給，是穩物價、穩預期、保民生的重要基礎，對於應對當前複雜形勢、促進擴大消費、保持經濟平穩運行具有重要意義。

會議提出，保障水果蔬菜等鮮活農產品供應，穩定價格水準以及多舉措增加肉類供應等。

報導說，今年中國水果漲價幅度過高，主因在於供給減少。以蘋果為例，去年的惡劣天氣導致蘋果產量大幅下降，進而導致今年可供銷售的庫存蘋果規模下降。

6月份是蔬菜水果的上市和供應旺季。報導說，這會一定程度緩解先前由於「倒春寒」等原因，導致的蔬菜水果供應不足情況。