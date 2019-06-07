親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
六四30周年
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

喀土木強暴濫殺：蘇丹軍隊持續暴力鎮壓，至少108死

「政治老手謀略深」 他看王金平退初選有三大盤算

華為供應商訂單減 停工放假

2019-06-07 12:30世界日報 記者戴瑞芬╱綜合報導

華為手機供應商譽銘新宣布，因為訂單不足，即日起停工放假。位在東莞的譽銘新員工8000多名，廠方公告整廠員工輪流放假三個月，最長不超過六個月。

集微網報導，中美貿易摩擦升級和華為被斷供事件的爆發，對中國手機產業造成了不小的影響。市場消息稱，華為已將整機需求時間推遲，因此供應鏈眾多廠商都收到物料交期延後的通知，沒有再接到新訂單。

其中，本就業績欠佳的精密結構件廠商備受衝擊，譽銘新在這波衝擊下率先宣布停工放假。

由於貿易戰升級，恐將形成持久戰，在譽銘新之後，中國手機產業供應鏈會否出現停工潮，有待觀察。

據譽銘新的放假通知，停工理由是「因中美貿易戰，業務量嚴重受影響，各部門均需結合公司訂單減少實際情況，進行分批放假。」

根據廣東省規定，停工放假期間工資支付標準：放假第一個月工資按照正常工作時間支付工資，第二個月起按照東莞市地區最低工資標準的80%發放生活補助金。

譽銘新成立於2011年，員工8000多名，年產值超過人民幣30億元，年產1億套智慧設備結構件，包括智慧手機、智慧平板等電子產品，主要客戶包括華為、中興、聯想、宇龍、海信、OPPO、TCL、魅族、天瓏等中國手機品牌商。

貿易戰訂單減 華為供應商譽銘新放假三個月 8000員工受衝擊
貿易戰訂單減 華為供應商譽銘新放假三個月 8000員工受衝擊
分享

想要免費獲得 iPad 與 ________ 立即挑戰 ✍

相關新聞

避免房企瘋狂搶地 東莞首創「價高者不一定得」

2019-06-07 11:32

蘋果在中國設首個設計開發加速器 落腳上海

2019-06-07 12:28

舌尖上的焦慮 中國宣示穩定農產價格

2019-06-07 12:16

中國挺新能源車 免除限行限購

2019-06-07 12:15

小米本周三次買回庫藏股 斥資約4億港幣

2019-06-07 09:46

林志玲宣布結婚 網路流傳「概念股」名單

2019-06-07 09:28

台青打拚教育 舉家福州創業

2019-06-07 01:33

政策收緊 大陸40城樓市降溫

2019-06-07 01:33

巨無霸加氫站 正式落腳上海

2019-06-07 01:33

發照了 大陸正式進入5G時代

2019-06-06 23:56

中東歐博覽會 規模升級

2019-06-06 23:31

陸官媒：稀土 手上反制美國王牌

2019-06-06 23:31

華為供應商訂單大減 停工放假

2019-06-06 23:31

華為5G網路 明年攻俄

2019-06-06 23:31

阿里去年度營收大增51%

2019-06-06 23:31

與三大電訊商一同取得5G牌照 「中國廣電」是什麼公司？

2019-06-06 21:34

舌尖上的焦慮 中國官方強調要穩定農產價格

2019-06-06 17:17

中俄簽署核能等十餘項協議 採購總金額超過200億美元

2019-06-06 16:50

華為否認因被美國制裁而削減採購訂單

2019-06-06 14:59

陸商務部：美方統計的貨物貿易逆差數據灌水逾60%

2019-06-06 14:40

實現自主創新 中國大陸半導體業寄望於RISC-V

2019-06-06 14:20

蘋果宣佈在中國設立首個設計開發加速器

2019-06-06 13:56

FedEx錯運事件後 華為與中國郵政結成戰略合作夥伴

2019-06-06 13:30

大陸向4電訊商下發5G牌照 8月正式5G服務

2019-06-06 12:09

百威英博下周登港股 今年最大IPO

2019-06-06 11:36

大陸5G商用今發照 廣電入局打破三強

2019-06-06 11:04

陸搶5G商用今發照 專家：為搶快漸入歧途

2019-06-06 10:45

華為、中興立即表態 相信中國5G將引領全球

2019-06-06 09:53

貿易戰訂單減 華為供應商譽銘新放假三個月

2019-06-06 09:52

5G商用元年！陸工信部今將發放4張5G商用牌照

2019-06-06 09:04

陸娛樂、媒體業 未來5年大爆發

2019-06-06 04:24

一帶一路危機？ 中歐班列 補助對半砍

2019-06-06 04:23

陸汽車產業 進入轉型深水區

2019-06-06 04:23

青海共享儲能 開啟市場化階段

2019-06-06 04:23

美商中箭 長安福特挨罰7.5億

2019-06-06 02:50

即時配送4,500億大餅 兵家必爭

2019-06-06 02:50

大陸線上外送雙雄 競爭白熱化

2019-06-06 02:50

RQFII試點 擴至荷蘭

2019-06-06 00:05

美銀：人行今年將降息二次

2019-06-06 00:05
看更多

熱門文章

姦淫25女學生且指定處女 慈善企業家趙志勇死刑伏法

2019-06-06 16:58

中國首次從歐洲大規模 押回94名台籍電信詐騙嫌犯

2019-06-07 10:07

林志玲結婚大陸網民瘋狂討論 微博伺服器一度崩潰

2019-06-06 21:22

發照了 大陸正式進入5G時代

2019-06-06 23:56

網美與高級車有仇？一天二撞賓利、勞斯萊斯噴飛百萬

2019-06-06 13:07

高三考生拍到「按讚雲」網驚：考試必勝！

2019-06-06 16:00

與三大電訊商一同取得5G牌照 「中國廣電」是什麼公司？

2019-06-06 21:34

林志玲宣布結婚 網路流傳「概念股」名單

2019-06-07 09:28

微信買加航「員工價」機票 中國女留學生被騙 遭加航拒載兼索償

2019-06-06 14:30

世界最大跨度橋 平潭元洪航道橋合龍

2019-06-06 17:06

FedEx錯運事件後 華為與中國郵政結成戰略合作夥伴

2019-06-06 13:30

中俄簽署核能等十餘項協議 採購總金額超過200億美元

2019-06-06 16:50

公車拋錨！路人拍下現實版鋼鐵人和神力女超人

2019-06-06 13:21

陸商務部：美方統計的貨物貿易逆差數據灌水逾60%

2019-06-06 14:40

中共外交部：堅決反對美售台武器

2019-06-06 20:14

柯文哲：續辦雙城論壇 擴大成北台灣與長三角的合作

2019-06-06 23:17

世界環保日 大陸網紅稱去公園撿垃圾 CCTV踢爆真相是做垃圾蟲

2019-06-06 14:35

陝男捲億元 100萬人民幣登上最高懸賞通緝令

2019-06-06 16:57

貿戰效應？英國超美國 成中國留學生首選

2019-06-06 17:15

一噸新酒加一勺老酒 茅台30年陳釀曝黑心製造

2019-06-07 11:37

華為否認因被美國制裁而削減採購訂單

2019-06-06 14:59

搶救金廈海域漁業 兩岸攜手在中線放流632萬尾魚苗

2019-06-06 13:45

舌尖上的焦慮 中國官方強調要穩定農產價格

2019-06-06 17:17

大陸地級以上城市 啟動垃圾分類

2019-06-07 01:35

蘋果宣佈在中國設立首個設計開發加速器

2019-06-06 13:56

00後決戰高考 報名人數再飆破千萬

2019-06-06 17:08

反逃犯條例修例 香港黑、白衫軍輪番遊行

2019-06-06 12:57

全中國剩200隻朱鷺 陝西男偷獵重判10年

2019-06-06 16:51

林榮基待台灣 想眾籌開書店

2019-06-06 12:59

地鐵海綿車輛段 南寧率先上路

2019-06-07 01:35

台灣觀光香港夏季攻勢 魚池鄉和主題樂園上陣

2019-06-06 20:28

貓熊績麗 平安生下胖姑娘

2019-06-07 01:34

上海流浪大師人氣還在 直播月入50萬

2019-06-06 14:21

議員嗆「人權尾6」 李家超：中國司法獨立排全球前1/3

2019-06-06 12:49

北京大興機場飛行程序 獲批

2019-06-07 01:35

巨無霸加氫站 正式落腳上海

2019-06-07 01:33

華為再發聲：加拿大濫用執法程序 應立即釋放孟晚舟

2019-06-07 11:42

中國高考撞端午 狀元粽…搶「包中」商機

2019-06-06 17:14

華為供應商訂單大減 停工放假

2019-06-06 23:31

西班牙94台嫌遣陸 我籲陸方共同打擊犯罪

2019-06-07 12:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top