避免房企瘋狂搶地 東莞首創「價高者不一定得」

2019-06-07 11:32 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



為了壓制土地市場越來越明顯的非理性情緒，東莞祭出新政，賣地取消價高者得，要求最接近均價的房地產商才能拿地。

東莞市公共資源交易網6日發布《東莞市國土資源網上交易達到上限後的終次報價規則》，規則顯示，網上報價達到上限後，交易系統暫停接受新的報價，轉為透過網上最終一次性報價方式(終次報價)，以終次報價中最接近所有終次報價平均價的原則，確定競得入選人的競價方式，其所報價格確定為該宗地最終報價。

簡言之，網上報價一旦達到上限，不再接受最新報價，轉而開通網上一次性最終報價。

澎湃新聞報導，舉例來說，如有5家房企參與終次報價，分別報價10億、13億、14億、15億、16億，則平均值為13.6億元，則報價14億元的競拍企業最接近終次報價平均價，該地塊由該企業競得。

界面新聞分析，上述規則和類比測算顯示，終次報價規則最大的意義，在於避免土地被「膽大者」不顧一切拿走，增加參與者的數量。如此煞費苦心制定規則，東莞政府意在平穩土地市場預期，壓制越來越頻繁出現的「地王」和「提前鎖定」的情況。

與其他二線城市土地熱一樣，東莞土地市場的走俏，一方面來自於深圳土地資源稀缺，地產商的需求外溢；另一方面也來源於粵港澳大灣區的規劃發布，大量外來房企開始布局粵港澳大灣區城市，東莞的城市發展機遇與地產商需求匹配度高。

同時，東莞也有大量的土地正在出讓途中。公開數據顯示，東莞今年計畫供應商服用地29.11萬平方公尺，住宅用地271.64萬平方公尺，合計為14宗商服用地和51宗住宅用地，此一數據相對於2018年，翻了將近兩倍。