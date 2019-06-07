台青打拚教育 舉家福州創業

2019-06-07 01:33 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



「我們想把台灣遊戲教育理念帶到大陸。大陸市場龐大，在這裡大有可為。」台灣遊戲教育協會理事許惟翔如是說。

中新社報導，在台灣已有五年遊戲教育相關經驗的許惟翔，今年3月帶著妻子劉乃榕和兩歲多的女兒一起到福州，攜手台灣兩岸快樂教育聯盟創立橘力教育公司，共同開發兒童綜合能力發展課程。

許惟翔一家去過上海、浙江的杭州和嘉興等城市，但福州的人文環境與台灣最接近，因而選擇在福州創業。在許惟翔看來，在福州，不只是創業的開始，也是生活的開始，更是一個家的開始。「有了孩子後，我們開始思考是不是要把重心放在自己的孩子身上，開始更加深入思考幼兒教育。」許惟翔表示，女兒的出生，讓他們開始思考有沒有一種工作狀態同時能兼顧孩子，這是他們家庭的轉彎。

妻子劉乃榕投身幼兒教育可謂水到渠成。八年的醫院工作經驗和護理學專業背景讓她有了「教育應該走在醫療之前」的觀念。劉乃榕說，她遇到過一些案例，由於忽略了幼兒的親子教育，而導致孩子患上「分離焦慮症」。

劉乃榕認為，孩子在3歲到6歲這個階段非常關鍵，這時候把孩子很多基礎能力培養起來，以後就會省下很多煩惱。

許惟翔夫婦及其團隊主要針對3歲到6歲的孩子研發課程，通過遊戲方式，培養孩子觀察力、專注力、團隊合作等方面綜合能力。未來想以小區、社區為單位，將兒童綜合能力發展課程開設到福州的居民區。

他們還計畫推廣親子教育：「親子教育不只是和孩子的互動，我們家長往往忽略自己，忽略自己的情緒，忽略自己的壓力，把自己的壓力轉移到孩子身上。這是親子教育很重要的研究課題。」許惟翔說，他們打算努力在福州扎根，陪同女兒一起成長。