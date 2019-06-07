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政策收緊 大陸40城樓市降溫

2019-06-07 01:33聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

3月「小陽春」式短暫回暖後，中國大陸多地樓市成交連續兩個月穩中微降。易居房地產研究院6日發布一份報告顯示，5月份，中國大陸40個受監測城市新建商品住宅成交面積環比下降3%，同比下降9%。

中新社報導分各線城市來看，5月份，一線城市成交面積環比（與上一月相比）增長13%，同比（與上一年同期相比）增長35%；二線城市成交面積環比下降5%，同比下降3%；三四線城市成交面積環比下降2%，同比下降29%。

2019年1-5月，40城累計成交面積同比下降2%。其中，一線城市累計同比增長42%，二線城市累計同比下降1%；三四線城市累計同比下降13%。

中國指數研究院監測數據反映出同樣的趨勢。中指院數據顯示，2019年5月份，樓市整體運行穩中微降，24個受監測城市商品房成交面積環比下降1.45%，半數城市成交量環比下降，整體同比下降8.31%。

從環比來看，中指院數據顯示，成都樓市成交降幅較高，為25.69%，濟南和南京次之，降幅均超20%；環比上升的城市中，南寧升幅明顯。同比來看，13個城市下降，成都降幅明顯，西安、連雲港、泉州緊隨其後。與成交量變化一致的是近兩個月房地產政策趨勢。

住房和城鄉建設部繼4月19日對6個城市進行預警提示後，5月18日又對近3個月新建商品住宅、二手住宅價格指數累計漲幅較大的佛山、蘇州、大連、南寧等4個城市，進行預警提示。4月份以來，針對市場回溫跡象，房地產政策收緊的城市明顯增多。

此外，貸款方面，今年以來已有多個城市調整公積金政策，其中多地政策有所收緊，5月份以來，南寧、合肥、南京等多地上調房貸利率。

易居研究院研究員沈昕表示，綜合考慮政策趨勢，預計中國大陸樓市還將繼續降溫，下半年40個城市的成交面積將繼續下滑。分城市類別看，一線城市由於連續兩年成交量低迷，已經企穩反彈；東部二線城市後續還有可能繼續降溫，其他地區的二線城市和三四線城市的成交量則面臨較大的下跌風險。

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