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巨無霸加氫站 正式落腳上海

2019-06-07 01:33聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

加氫只要三分鐘、一天可以加數百輛汽車，還能為其他加氫站作為母站供氫。5日，上海宣布全球規模領先的「巨無霸」加氫站正式落滬，這一加氫站可以利用工業園區的副產氫作為氫氣來源，實現資源的循環利用，推動上海建設成為世界一流的燃料電池汽車創新中心和產業高地。

新華社報導，位於上海化工區的驛藍加氫站，占地約8000平方公尺，氫氣日供應能力約2噸，具備35MPa和70MPa氫氣商業化加注能力。

「這些副產氫通過提純、壓縮等步驟，運到加氫站內，不僅為汽車提供加氫服務，也可以作為母站、輻射50到100公里的加氫衛星站。」上海捷氫科技總經理盧兵兵說。

上汽集團副總裁藍青松說，企業早在2001年就啟動了燃料電池汽車的研究，加快發展燃料電池汽車，是打贏「藍天保衛戰」、建設美麗中國的重要綠色發展方案，同時也是上海加快建設全球科創中心、搶占汽車產業未來制高點的重要實踐。

目前，上汽正在研發的新一代燃料電池電堆和系統，關鍵性能指標已達到國際一流水平，未來還將在MPV、輕卡、重卡等領域，推出更多的燃料電池新品，豐富上汽燃料電池車的產品。

上海驛動汽車服務有限公司總經理陳海林表示，隨著加氫站等基礎設施的密度提升，加注燃料的經濟性會逐步凸顯，未來汽車加氫將有望比加汽油更加經濟。

近期發布的「長三角氫走廊建設發展規畫」明確，將以長三角城市群城際間帶狀及網狀加氫基礎設施建設為重點，分三個階段展開建設工作。2030年以前，長三角將建成20餘條氫高速公路、500餘座加氫站。

上海
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