中俄簽署核能等十餘項協議 採購總金額超過200億美元

2019-06-06 16:50 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞芬 ╱即時報導



大陸國家主席習近平出訪俄羅斯，中俄升級全面戰略協作夥伴關係，習近平更送出總金額超過200億美元的經濟合作採購大紅包，包括簽署在核能、天然氣化工、汽車製造、5G合作等十餘項協議，還將深化中俄黃豆合作。

大陸商務部發言人高峰今天在例行新聞發佈會上表示，中俄兩國領導人會晤期間，商務部和俄羅斯經濟發展部簽署雙邊貿易高品質發展的備忘錄，訂定雙邊貿易2000億美元目標。

同時中俄企業簽署十餘項協議，包括在農業領域，雙方共同簽署了關於深化中俄大豆合作的發展規劃；在科技創新領域，雙方簽署相關檔，支持設立中俄聯合科技創新基金；在企業層面，雙方企業簽署了核能、天然氣化工、汽車製造、園區建設、5G合作等十餘項協議，總金額超過200億美元。

重大合作案中，包括中國石化與俄羅斯諾瓦泰克公司和俄氣銀行在莫斯科簽署了在中國境內設立天然氣貿易合資公司的關鍵條款協議。根據協定，該貿易合資公司將從諾瓦泰克公司的合同組合中購買液化天然氣資源，銷售給中國市場的終端客戶。

中國石化同時宣佈，將入股阿莫爾天然氣化工專案，將持股40%。