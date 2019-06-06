親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
六四30周年
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

打破非軍事對抗 德國擬派軍艦穿越台灣海峽

川普又撂狠話！還可能對中國3000億美元產品加徵關稅

中國工程院院士二輪評審 李彥宏落選

2019-06-06 16:10聯合報 記者李仲維╱即時報導

百度創辦人李彥宏，比亞迪董事長王傳福未能進入中國工程院增選院士候選人的第二輪評審。

中國工程院官網6日發布消息稱，2019年院士增選第一輪評審工作已經結束，各學部經過審閱材料、專業組評審、學部評審和投票等程序（工程管理學部候選人在相關專業背景學部評審），產生進入第二輪評審的候選人222位。

澎湃新聞報導，首輪入選候選人的百度創辦人李彥宏，比亞迪董事長王傳福，百度高級副總裁王海峰，均未能進入第二輪評審。不過，阿里巴巴集團技術委員會主席王堅進入第二輪評審。

百度院士
想要免費獲得 iPad 與 ________ 立即挑戰 ✍

相關新聞

華為否認因被美國制裁而削減採購訂單

2019-06-06 14:59

FedEx錯運事件後 華為與中國郵政結成戰略合作夥伴

2019-06-06 13:30

實現自主創新 中國大陸半導體業寄望於RISC-V

2019-06-06 14:20

陸商務部：美方統計的貨物貿易逆差數據灌水逾60%

2019-06-06 14:40

蘋果宣佈在中國設立首個設計開發加速器

2019-06-06 13:56

大陸向4電訊商下發5G牌照 8月正式5G服務

2019-06-06 12:09

百威英博下周登港股 今年最大IPO

2019-06-06 11:36

大陸5G商用今發照 廣電入局打破三強

2019-06-06 11:04

陸搶5G商用今發照 專家：為搶快漸入歧途

2019-06-06 10:45

華為、中興立即表態 相信中國5G將引領全球

2019-06-06 09:53

貿易戰訂單減 華為供應商譽銘新放假三個月

2019-06-06 09:52

5G商用元年！陸工信部今將發放4張5G商用牌照

2019-06-06 09:04

陸娛樂、媒體業 未來5年大爆發

2019-06-06 04:24

一帶一路危機？ 中歐班列 補助對半砍

2019-06-06 04:23

陸汽車產業 進入轉型深水區

2019-06-06 04:23

青海共享儲能 開啟市場化階段

2019-06-06 04:23

美商中箭 長安福特挨罰7.5億

2019-06-06 02:50

即時配送4,500億大餅 兵家必爭

2019-06-06 02:50

大陸線上外送雙雄 競爭白熱化

2019-06-06 02:50

陸企籲控管稀土出口

2019-06-06 02:46

RQFII試點 擴至荷蘭

2019-06-06 00:05

美銀：人行今年將降息二次

2019-06-06 00:05

李克強：挺微企 降融資利率

2019-06-06 00:05

科創板開閘 首批三檔全過關

2019-06-06 00:05

加速科創板審批進程 推進科技發展

2019-06-06 00:05

科創板首次上市審核會議 三家公司全過關

2019-06-05 20:36

貿易戰不確定性 IMF下修中國今明年成長預測

2019-06-05 19:13

外資用腳投票？陸股連兩月外資流出創紀錄

2019-06-05 15:51

沒補貼開不了？陸壯士斷腕中歐班列逐年降補貼至退出

2019-06-05 13:08

上海自貿新片區 打造特殊經濟功能區

2019-06-05 11:28

華為收購俄羅斯人臉辨識公司

2019-06-05 11:26

上海自貿區 強攻特殊經濟

2019-06-05 00:16

借助新通道 貴州外貿大增

2019-06-05 00:02

大陸5G領先 開放外企參與推展

2019-06-04 23:59

巴西PAMPA發電 鍋爐德陽造

2019-06-04 23:59

黑龍江傳將設自貿區 拚出口俄韓

2019-06-04 23:58

八大行動落實 中非經貿博覽會開辦

2019-06-04 23:58

陸物流業景氣指數 顯現擴張

2019-06-04 23:55

不怕虧損要開1萬家 中國版星巴克「瑞幸咖啡」還能撐多久

2019-06-04 19:36
看更多

熱門文章

國中少女喝珍奶便秘五天 X光照曝腸胃布滿「陰影」

2019-06-05 17:37

林徽因私照重生！顏值直追王祖賢 為何卻被網友罵翻...

2019-06-06 10:00

一帶一路危機？ 中歐班列 補助對半砍

2019-06-06 04:23

網美與高級車有仇？一天二撞賓利、勞斯萊斯噴飛百萬

2019-06-06 13:07

大陸第一次 海上發射火箭成功

2019-06-06 01:28

美商中箭 長安福特挨罰7.5億

2019-06-06 02:50

貿易戰訂單減 華為供應商譽銘新放假三個月

2019-06-06 09:52

貿易戰不確定性 IMF下修中國今明年成長預測

2019-06-05 19:13

5G商用元年！陸工信部今將發放4張5G商用牌照

2019-06-06 09:04

習普會 宣布發展中俄新時代全面戰略協作夥伴關係

2019-06-06 09:04

華為、中興立即表態 相信中國5G將引領全球

2019-06-06 09:53

彈弓打鳥誤擊野生保護動物 陸男重判10年

2019-06-05 17:09

微信買加航「員工價」機票 中國女留學生被騙 遭加航拒載兼索償

2019-06-06 14:30

FedEx錯運事件後 華為與中國郵政結成戰略合作夥伴

2019-06-06 13:30

曾臥底緝毒的曾偉雄 破格升任聯合跨國打擊販毒

2019-06-05 17:56

高三考生拍到「按讚雲」網驚：考試必勝！

2019-06-06 16:00

稀土是王牌 陸官媒暗喻意味濃

2019-06-06 09:52

曾強硬壓制占中 曾偉雄被中國薦為聯合國官員

2019-06-05 20:35

縣長楊鎮浯會劉結一 盼協助力推金門觀光與金酒銷陸

2019-06-05 19:47

公車拋錨！路人拍下現實版鋼鐵人和神力女超人

2019-06-06 13:21

大陸5G商用今發照 廣電入局打破三強

2019-06-06 11:04

陸搶5G商用今發照 專家：為搶快漸入歧途

2019-06-06 10:45

陸娛樂、媒體業 未來5年大爆發

2019-06-06 04:24

陸商務部：美方統計的貨物貿易逆差數據灌水逾60%

2019-06-06 14:40

世界環保日 大陸網紅稱去公園撿垃圾 CCTV踢爆真相是做垃圾蟲

2019-06-06 14:35

科創板首次上市審核會議 三家公司全過關

2019-06-05 20:36

聯邦快遞錯運 華為找上中國郵政全面合作

2019-06-05 18:47

中共騷擾外媒 阻止報導天安門事件

2019-06-05 17:11

高雄地瓜賣出去 今年10月後大陸西藏超商買得到

2019-06-06 12:12

貿易戰找靠山 中俄關係再升級為新時代戰略夥伴

2019-06-05 22:44

傳習近平6月底訪韓

2019-06-06 10:45

大陸向4電訊商下發5G牌照 8月正式5G服務

2019-06-06 12:09

反對修訂「逃犯條例」 香港法律界今黑衣遊行

2019-06-06 01:31

即時配送4,500億大餅 兵家必爭

2019-06-06 02:50

陸企籲控管稀土出口

2019-06-06 02:46

科創板開閘 首批三檔全過關

2019-06-06 00:05

搶救金廈海域漁業 兩岸攜手在中線放流632萬尾魚苗

2019-06-06 13:45

元洪航道橋合龍 助福平鐵路貫通

2019-06-06 04:23

高雄飛寧波 春秋航空開闢新航線

2019-06-06 04:25

拉薩機場 流量大增

2019-06-06 04:09
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top