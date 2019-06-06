中國工程院院士二輪評審 李彥宏落選

2019-06-06 16:10 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



百度創辦人李彥宏，比亞迪董事長王傳福未能進入中國工程院增選院士候選人的第二輪評審。

中國工程院官網6日發布消息稱，2019年院士增選第一輪評審工作已經結束，各學部經過審閱材料、專業組評審、學部評審和投票等程序（工程管理學部候選人在相關專業背景學部評審），產生進入第二輪評審的候選人222位。

澎湃新聞報導，首輪入選候選人的百度創辦人李彥宏，比亞迪董事長王傳福，百度高級副總裁王海峰，均未能進入第二輪評審。不過，阿里巴巴集團技術委員會主席王堅進入第二輪評審。