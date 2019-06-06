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FedEx錯運事件後 華為與中國郵政結成戰略合作夥伴

2019-06-06 13:30世界日報 中國新聞組／北京6日電

聯邦快遞（FedEx）疑似將華為包裹轉送美國，遭中國立案調查。中國郵政5日公布，...
聯邦快遞（FedEx）疑似將華為包裹轉送美國，遭中國立案調查。中國郵政5日公布，與華為結成全面戰略合作夥伴。 美聯社
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聯邦快遞（FedEx）疑似將華為包裹轉送美國，遭中國立案調查。中國郵政5日公布，與華為結成全面戰略合作夥伴。這顯示華為在聯邦快遞事件後，開始重視郵遞安全，尋求官方支持。

處於中美貿易戰紛爭核心的中國電訊龍頭華為日前指控，美國聯邦快遞公司擅改華為兩個包裹的寄送地址，把原定送往亞洲的包裹轉送美國。聯邦快遞雖稱為錯運，但中國官方1日說，有關部門決定對此立案調查。

被中國官方調查的消息使聯邦快遞股價大受衝擊，隔日6月2日，聯邦快遞市值已蒸發12.6億美元（約87億人民幣）。

中國郵政集團5日在官方微博上宣布，與華為結成戰略合作夥伴關係。證券時報也報導，中國郵政集團公司與華為公司簽署戰略合作協議。中國郵政和華為將在分布式架構、諮詢規畫、智慧物流、智慧園區、雲端、大數據、SDN敏捷網路、智慧網點轉型、綠色節能數據中心和敏捷分支等領域合作。

報導說，雙方將開展新技術前瞻性課題研究，共同探索ICT新技術在中國郵政金融、寄遞、郵務三大業務板塊的應用,，共同促進中國郵政ICT數位轉型。

中國郵政集團是中國大型國有獨資企業，註冊資金為800億元，位列2018年「財富」世界500強排行榜第113名。中國郵政集團官方曾公布，公司收入規模居世界郵政第二位，利潤規模連續四年在世界郵政首位。

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