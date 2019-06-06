華為、中興立即表態 相信中國5G將引領全球

2019-06-06 09:53 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



大陸工信部6日正式向中國電信、中國移動、中國聯通、中國廣電發放5G商用牌照，象徵中國大陸正式進入5G時代。對此，華為在微信公眾號中發文稱：華為將憑藉端到端全面領先的5G能力，全力支持大陸營運商建好中國5G。相信不久的將來，中國5G將引領全球。

澎湃新聞報導，華為稱，為迎接中國5G商用，華為已做好充分準備。在工信部IMT-2020(5G)預商用系統組網驗證中，華為率先完成5G獨立組網（SA）與非獨立組網（NSA）的全部測試，覆蓋5G商用的所有主流頻段，單用戶下行測試峰值超過1.8Gbps，Sub 6GHz單社區下行峰值超過14.5Gbps，eMBB業務下用戶面單向時延低至2ms，不斷刷新業界記錄。

華為表示，從去年4月開始，華為已經在大陸40多個城市與大陸三大業者進行5G規模商用試驗，包括城區、室內、高速公路、地鐵等多場景實測，均已達到商用標準。

華為稱，大陸營運商當前在使用者規模、網路能力、總體收入等方面均位居世界前列。華為公司將持續加大基礎領域研究投入與產品技術創新力度，盡己所能，全力支持建好中國5G。

中興通訊也發表聲明稱，將5G作為公司發展核心戰略，多年持續投入，不斷創新，具備完整的5G端到端解決方案的能力，在無線、核心網、承載、晶片、終端和行業應用等方面，已做好全面商用準備。

中興通訊將積極參與中國5G網路的商用部署和建設，與行業合作夥伴緊密合作，積極推動5G業務應用和實踐，助力垂直行業數位化轉型。