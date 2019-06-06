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貿易戰訂單減 華為供應商譽銘新放假三個月

2019-06-06 09:52聯合報 記者戴瑞芬╱即時報導

華為手機供應商譽銘新宣佈，因為訂單不足，即日起停工放假。位在東莞的譽銘新員工80...
華為手機供應商譽銘新宣佈，因為訂單不足，即日起停工放假。位在東莞的譽銘新員工8000多名，廠方公告整廠員工輪流放假三個月，最長不超過六個月。路透
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華為手機供應商譽銘新宣佈，因為訂單不足，即日起停工放假。位在東莞的譽銘新員工8000多名，廠方公告整廠員工輪流放假三個月，最長不超過六個月。

集微網報導，中美貿易摩擦升級和華為被斷供事件的爆發，對大陸手機產業造成了不小的影響。市場消息稱，華為已將整機需求時間推遲，因此供應鏈眾多廠商都收到物料交期延後的通知，沒有再接到新訂單。

其中，本就業績欠佳的精密結構件廠商備受衝擊，譽銘新在這波衝擊下率先宣佈停工放假。

由於貿易戰升級，恐將形成持久戰，在譽銘新之後，大陸手機產業供應鏈會否出現停工潮，有待觀察。

據譽銘新的放假通知，停工理由是「因中美貿易戰，業務量嚴重受影響，各部門均需結合公司訂單減少實際情況，進行分批放假。」

根據廣東省規定，停工放假期間工資支付標準：放假第一個月工資按照正常工作時間支付工資，第二個月起按照東莞市地區最低工資標準的80%發放生活補助金。

譽銘新成立於2011年，員工8000多名，年產值超過人民幣30億元，年產1億套智慧設備結構件，包括智慧手機、智慧平板等電子產品，主要客戶包括華為、中興、聯想、宇龍、海信、OPPO、TCL、魅族、天瓏等大陸手機品牌商。

華為手機供應商譽銘新宣佈，因為訂單不足，停工放假三個月。取自集微網
華為手機供應商譽銘新宣佈，因為訂單不足，停工放假三個月。取自集微網
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