5G商用元年！陸工信部今將發放4張5G商用牌照
央視新聞報導，大陸工信部今（6）日將向中國電信、中國移動、中國聯通、中國廣電發放5G商用牌照。
5日晚間，人民日報也在其官方推特帳號上表示，中國大陸將於6月6日發放5G商用牌照。這也意味中國大陸正式進入5G商用元年！
工信部宣布直接發放5G商用牌照，而不是之前計畫的試商用牌照，顯示大陸5G商用速度明顯加快。
華為中國營運商Marketing部部長楊濤預測，5G直接經濟產出在2020年到2025年達人民幣10.6兆元，帶動經濟產出24.8兆元，5G會成為智慧世界的一個數字高速公路。
值得注意的是，為加快5G商用步伐，工信部還在今天對《電信業務分類目錄（2015年版）》（以下簡稱《目錄》）進行修訂。
《目錄》在A類「基礎電信業務」、「A12蜂窩移動通信業務」類別下，增設「A12-4 第五代數位蜂窩移動通信業務」業務子類。具體業務表述為：第五代數位蜂窩移動通信業務，是指利用第五代數位蜂窩移動通信網提供的語音、數據、多媒體通信等業務。其他業務維持不變。
招商研究指出，預計今年大陸建設5G基地台約在10萬個左右，明年50萬個，今年三大業者在年報公布5G總體投資約在人民幣330億左右，在5G牌照提前發放下，業者資本開支有望追加投資。從技術上來看，華為和中興通訊的5G技術處於全球領先位置，全球通信產業鏈在發生近期華為事件後，上游核心元器件向大陸國內轉移趨勢確立。
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