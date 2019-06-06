5G商用元年！陸工信部今將發放4張5G商用牌照

2019-06-06 09:04 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



央視新聞報導，大陸工信部今（6）日將向中國電信、中國移動、中國聯通、中國廣電發放5G商用牌照。

5日晚間，人民日報也在其官方推特帳號上表示，中國大陸將於6月6日發放5G商用牌照。這也意味中國大陸正式進入5G商用元年！

工信部宣布直接發放5G商用牌照，而不是之前計畫的試商用牌照，顯示大陸5G商用速度明顯加快。

華為中國營運商Marketing部部長楊濤預測，5G直接經濟產出在2020年到2025年達人民幣10.6兆元，帶動經濟產出24.8兆元，5G會成為智慧世界的一個數字高速公路。

值得注意的是，為加快5G商用步伐，工信部還在今天對《電信業務分類目錄（2015年版）》（以下簡稱《目錄》）進行修訂。

《目錄》在A類「基礎電信業務」、「A12蜂窩移動通信業務」類別下，增設「A12-4 第五代數位蜂窩移動通信業務」業務子類。具體業務表述為：第五代數位蜂窩移動通信業務，是指利用第五代數位蜂窩移動通信網提供的語音、數據、多媒體通信等業務。其他業務維持不變。