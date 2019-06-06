親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
六四30周年
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

成人每年至少吃下5萬個塑膠微粒！喝瓶裝水比自來水慘

台東星空美景發大財！活動媲美土耳其 8年吸金320億

5G商用元年！陸工信部今將發放4張5G商用牌照

2019-06-06 09:04聯合報 記者李仲維╱即時報導

央視新聞報導，大陸工信部今（6）日將向中國電信、中國移動、中國聯通、中國廣電發放5G商用牌照。

5日晚間，人民日報也在其官方推特帳號上表示，中國大陸將於6月6日發放5G商用牌照。這也意味中國大陸正式進入5G商用元年！

工信部宣布直接發放5G商用牌照，而不是之前計畫的試商用牌照，顯示大陸5G商用速度明顯加快。

華為中國營運商Marketing部部長楊濤預測，5G直接經濟產出在2020年到2025年達人民幣10.6兆元，帶動經濟產出24.8兆元，5G會成為智慧世界的一個數字高速公路。

值得注意的是，為加快5G商用步伐，工信部還在今天對《電信業務分類目錄（2015年版）》（以下簡稱《目錄》）進行修訂。

《目錄》在A類「基礎電信業務」、「A12蜂窩移動通信業務」類別下，增設「A12-4 第五代數位蜂窩移動通信業務」業務子類。具體業務表述為：第五代數位蜂窩移動通信業務，是指利用第五代數位蜂窩移動通信網提供的語音、數據、多媒體通信等業務。其他業務維持不變。

招商研究指出，預計今年大陸建設5G基地台約在10萬個左右，明年50萬個，今年三大業者在年報公布5G總體投資約在人民幣330億左右，在5G牌照提前發放下，業者資本開支有望追加投資。從技術上來看，華為和中興通訊的5G技術處於全球領先位置，全球通信產業鏈在發生近期華為事件後，上游核心元器件向大陸國內轉移趨勢確立。

5日晚間，人民日報在其官方推特帳號上表示，中國大陸將於6月6日發放5G商用牌照。...
5日晚間，人民日報在其官方推特帳號上表示，中國大陸將於6月6日發放5G商用牌照。圖：人民日報官方推特
分享

人民幣
想要免費獲得 iPad 與 ________ 立即挑戰 ✍

相關新聞

科創板開閘 首批三檔全過關

2019-06-06 00:05

美商中箭 長安福特挨罰7.5億

2019-06-06 02:50

大陸線上外送雙雄 競爭白熱化

2019-06-06 02:50

陸娛樂、媒體業 未來5年大爆發

2019-06-06 04:24

一帶一路危機？ 中歐班列 補助對半砍

2019-06-06 04:23

陸汽車產業 進入轉型深水區

2019-06-06 04:23

青海共享儲能 開啟市場化階段

2019-06-06 04:23

即時配送4,500億大餅 兵家必爭

2019-06-06 02:50

陸企籲控管稀土出口

2019-06-06 02:46

RQFII試點 擴至荷蘭

2019-06-06 00:05

美銀：人行今年將降息二次

2019-06-06 00:05

李克強：挺微企 降融資利率

2019-06-06 00:05

加速科創板審批進程 推進科技發展

2019-06-06 00:05

科創板首次上市審核會議 三家公司全過關

2019-06-05 20:36

貿易戰不確定性 IMF下修中國今明年成長預測

2019-06-05 19:13

外資用腳投票？陸股連兩月外資流出創紀錄

2019-06-05 15:51

沒補貼開不了？陸壯士斷腕中歐班列逐年降補貼至退出

2019-06-05 13:08

上海自貿新片區 打造特殊經濟功能區

2019-06-05 11:28

華為收購俄羅斯人臉辨識公司

2019-06-05 11:26

上海自貿區 強攻特殊經濟

2019-06-05 00:16

借助新通道 貴州外貿大增

2019-06-05 00:02

大陸5G領先 開放外企參與推展

2019-06-04 23:59

巴西PAMPA發電 鍋爐德陽造

2019-06-04 23:59

黑龍江傳將設自貿區 拚出口俄韓

2019-06-04 23:58

八大行動落實 中非經貿博覽會開辦

2019-06-04 23:58

陸物流業景氣指數 顯現擴張

2019-06-04 23:55

不怕虧損要開1萬家 中國版星巴克「瑞幸咖啡」還能撐多久

2019-06-04 19:36

小米股價近腰斬 實施第2輪庫藏股

2019-06-04 17:28

七年前A股巧合再現！港股半日跌89點、國指跌64點

2019-06-04 16:05

巴菲特午餐得標者孫宇晨是誰？馬雲門徒、幣圈90後

2019-06-04 15:08

中金下調中信銀行等5家銀行評級

2019-06-04 14:21

5G商用元年 陸媒：最快本周發放牌照

2019-06-04 12:38

刺激車市 廣州深圳放寬限購

2019-06-04 11:37

大陸醫藥企業稽查 77家被納入名單

2019-06-04 10:28

大陸玩具市場夯 外企深耕搶商機

2019-06-04 01:48

陸二手車車齡縮短 保值率中位數下跌

2019-06-04 01:48

大陸自行車運動產業 明年拚達1500億元

2019-06-04 01:48

前4月廣東外貿增長0.8%

2019-06-04 01:46

福建推新政 加速絲路電商

2019-06-04 01:46
看更多

熱門文章

國中少女喝珍奶便秘五天 X光照曝腸胃布滿「陰影」

2019-06-05 17:37

深夜才談「六四」被網友酸到爆 柯文哲：幕僚叫我寫的

2019-06-05 09:34

44歲辣媽騎士橫跨歐亞大陸 大陸→荷蘭4萬公里看女兒

2019-06-05 11:44

沒補貼開不了？陸壯士斷腕中歐班列逐年降補貼至退出

2019-06-05 13:08

華為5G訂單龍頭地位不保 陸媒：諾基亞已超越

2019-06-05 09:57

「一劍七星」大陸長征11號首次海上成功發射

2019-06-05 14:04

中國經濟前景如何？習近平提一個大趨勢和四個力

2019-06-05 09:20

領先世界！深圳成電動車大本營 公車、計程車全零排放

2019-06-05 12:52

貿易戰不確定性 IMF下修中國今明年成長預測

2019-06-05 19:13

大陸第一次 海上發射火箭成功

2019-06-06 01:28

大陸初中試卷文言文寫「鋼鐵俠傳」

2019-06-05 11:22

一帶一路危機？ 中歐班列 補助對半砍

2019-06-06 04:23

彈弓打鳥誤擊野生保護動物 陸男重判10年

2019-06-05 17:09

曾臥底緝毒的曾偉雄 破格升任聯合跨國打擊販毒

2019-06-05 17:56

美商中箭 長安福特挨罰7.5億

2019-06-06 02:50

曾強硬壓制占中 曾偉雄被中國薦為聯合國官員

2019-06-05 20:35

「天安門母親」祭拜罹難者 公安監控

2019-06-05 13:57

縣長楊鎮浯會劉結一 盼協助力推金門觀光與金酒銷陸

2019-06-05 19:47

外資用腳投票？陸股連兩月外資流出創紀錄

2019-06-05 15:51

中共長征11號運載火箭 首次海上發射今黃海登場

2019-06-05 12:08

科創板首次上市審核會議 三家公司全過關

2019-06-05 20:36

陸娛樂、媒體業 未來5年大爆發

2019-06-06 04:24

中國2023年再辦亞洲盃足球賽 自家網民卻狠吐槽

2019-06-05 11:18

華為收購俄羅斯人臉辨識公司

2019-06-05 11:26

聯邦快遞錯運 華為找上中國郵政全面合作

2019-06-05 18:47

貿易戰找靠山 中俄關係再升級為新時代戰略夥伴

2019-06-05 22:44

兩制台灣方案 陸學者：台軍隊保留與否是核心問題

2019-06-05 10:33

中共騷擾外媒 阻止報導天安門事件

2019-06-05 17:11

習近平訪俄 談經貿合作還要為熊貓館開館

2019-06-05 15:42

貿易戰陰影 外資大規模撤出中國股市

2019-06-05 17:37

科創板開閘 首批三檔全過關

2019-06-06 00:05

貿易戰升級 中國以縱向壟斷重罰長安福特

2019-06-05 16:08

反對修訂「逃犯條例」 香港法律界今黑衣遊行

2019-06-06 01:31

獲中國提名擔任聯合國要職 曾偉雄：很榮幸

2019-06-05 22:00

中國再打稀土牌 發改委會議倡管制稀土出口

2019-06-05 12:53

中俄建交70周年 俄羅斯發行金銀紀念幣

2019-06-05 16:53

即時配送4,500億大餅 兵家必爭

2019-06-06 02:50

鞏固後防 習近平連任後首次訪俄

2019-06-05 18:47

中國留學生看六四 中共宣傳充滿虛偽與套路

2019-06-05 09:34

大陸線上外送雙雄 競爭白熱化

2019-06-06 02:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top