零食經濟 1年嗑掉2兆市場

2019-06-06 08:31 世界日報 中國新聞組／整理



「零食」對許多人來說只是消遣和補充，但根據前不久中國商務部發布的《消費升級背景下零食行業發展報告》顯示，中國目前零食行業的年總產值，已達到2兆2156.4億（人民幣，下同，約3218萬美元），這龐大的數字，顯示零食已逐漸成中國消費者的「第四餐」。這2兆市場，中國人究竟是怎麼吃出來的？

綜合人民網與北京青年報報導，中國商務部近日發布《消費升級背景下零食行業發展報告》稱，零食品類通過線上電商模式，加速了市場滲透率，也提高消費者的購買習慣，零食占線上食品銷售近30 %。小麻花四天賣出15噸，共計200萬顆；一家成立八年的零食品牌預計2019年營收要破100億……中國的零食行業正在以前所未有的速度爆發。

網購 大批買／習慣不變選擇變

零食是與「主食」相對應的食品，近年零食品類越來越豐富，堅果炒貨、蜜餞果乾、膨化食品、肉乾肉舖、糕餅點心到糖果巧克力等應有盡有，在網絡和實體「購物車」裡的比重也越來越大。

商務部報告顯示，2006到2016年間，零食行業總產值規模呈現快速上升趨勢，從4240.36億增長至2兆2156.4億，增長幅度達422.51%。相關測算顯示，到2020年時，零食行業總產值規模將接近3兆。按行業分類來看，蔬菜、水果和堅果加工、肉製品及副產品加工以及方便食品產值規模位列零食總體規模的前三位，占比分別為26.5%、21.22%、18.01%。

人民網指出，數據顯示，2018年全中國人均可支配收入實際增長6.5%，收入提高是零食業紅火的重要支撐，消費趨勢也從原來的「淘便宜」向「要品質」邁進，零食企業也因此紛紛構建產業鏈、品控、產品及渠道等四面向的升級圖譜。

零食市場進化，網購發達是關鍵因素之一。網購促使消費者不再只零星地買零食，而是大包、批量購買。日前，在河南工作的葉媛媛在三隻松鼠網絡旗艦店買了一大箱的零食，有每日堅果、乳酸菌口袋麵包、水晶粽、牛肉粒、手撕魷魚等，種類很齊全。葉媛媛說，以前她經常買膨化食品，現在多買堅果、酸奶和水果，品種選擇在變，不變的是吃零食的習慣。

商品 個性化／顏值功能都進化

「我會在不同的場景裡選擇不同零食。」在北京讀書的葉佳琦說，例如工作時她會選擇巧克力、餅乾這種能填飽肚子、補充能量的零食；在休閒放鬆的時候選擇洋芋片、可樂這種讓大腦更多分泌多巴胺的零食。

零食的「顏值」也越來越受重視。例如旺旺近幾年在外包裝上下功夫，旺仔牛奶還推出了56個民族版的牛奶罐。「雖口感沒有變化，但誰都喜歡漂亮的東西。」葉媛媛說。

北京青年報指出，以往主要是在街頭、炒貨攤上賣的零食，通過產品、工藝的升級和品牌化的運作，被包裝成了禮盒，零食「顏值」提升，在電商平台上銷量大漲。「進口豬飼料大組合」、「吃貨充電堡」、「小祖宗請笑納」等文案出挑的零食大禮包層出不窮，且銷進突出，形成「顏值經濟」。

健康化的趨勢也明顯增強。北京青年報報導，數據顯示，天然、粗糧、無糖、無添加成為零食的「熱門標籤」。零食的主力消費者是20到30歲的年輕人，對零食的訴求兼具好吃和健康，如「低烘焙、無添加」的每日堅果系列去年銷量暴增近190%；果蔬乾、有機水果乾等的銷售規模也呈上漲趨勢。

零食市場競爭激烈，各種行銷手法也花招百出。報導指出，現在超市貨架上備受歡迎的「巨型豬飼料」、「單身狗糧」、「死神辣條」、「地獄麻花」等，在美食博主口水與鼻涕橫飛的真人試吃下，帶火了這些光看名字就讓人能感受到火辣味覺的零食。「網紅零食」的熱潮，是擴大中國零食市場規模的重要推手之一。

網紅 帶流量／95後就愛創意款

對於95後來說，小眾、個性的美食產品更受青睞，他們關注產品與自身的相關性、趣味化的名稱、獨特包裝的設計以及創新的產品口味。例如「考古巧克力」要先用鏟子敲開巧克力外殼，鏟開中層的巧克力粉，就能看到藏在深處的恐龍骨架，讓吃巧克力多了趣味；「CD唱片水果巧克力」以「酸甜的橙子、獼猴桃、草莓搭配同色系巧克力的「美貌」也讓人無法抗拒。

新奇文案的帶貨效果亦堪稱驚人。「單身狗糧」其實就是薯片穿了個帶噱頭的「馬甲」，「死神辣條」、「地獄麻花」和「魔鬼辣棒棒糖」更是挑戰味覺極限。

中國經營報報導，微博上零食測評博主最高擁有510萬粉絲，抖音上近期關於零食測評的短視頻點擊量約33萬次；抖音的「野食小哥」通過賣豬肉脯等零食變現，月銷售額近80萬；自梨視頻的「淘寶吃貨」上線以來，單條視頻的平均播放量能達到200萬次。

電商平台也是推波助瀾的助力。天貓相關負責人曾表示，一旦發現某類產品後台數據增長得快，就會反饋給頭部有供應鍊和營銷能力的企業去開發，帶動市場的快速發展。

搭著「網紅」的快車，老品牌也散發出新活力。例如好利來的半熟芝士有超濃郁的芝士味，不僅有蛋糕、點心，還有冰淇淋，網絡熱炒也讓這個在甜品界快要「掉隊」的品牌，再度活躍在年輕人視野之中；Rio酒和六神花露水跨界完成花露水口味的雞尾酒、外形和旺旺雪餅一樣的旺旺粉餅等食品和時尚的跨界產品，都是銷量的保證。

外商 分杯羹／巧克力做成雪茄

國外零食也是中國零食市場的主力之一。一家義大利的巧克力品牌，做出了書、雪茄等形狀的巧克力，消費者瘋搶；日本即食蟹柳，拆開來就能吃，厚實的肉質口感好，還可以加在泡麵裡；南韓的香蕉米酒、蜂蜜黃油薯片、芥末杏仁、「老網紅」火雞麵等都是年輕人的「潮零食」。

零食市場擴大，也使得零食與正餐的邊界越來越模糊，例如各類即食小火鍋、方便麵和鴨脖等餐桌上配菜速食，也滑入了零食的範疇，更擴大了中國零食市場的「萬億」效應。

中國經營報報導，一些企業和個人也逐漸在零食的世界裡找到了自己的掘金之路，不少零食企業已經走上A股的餐桌，入局者不斷增加，如雨後春筍般興起的零食加盟店，最低投入萬元即可開店，業者還提供統一培訓。

這一行業也已孕育不少知名品牌和上市公司，如「三隻松鼠」、「百草味」、「周黑鴨」和「來伊份」等。中國經營報報導，三隻松鼠創業七年來，不斷刷新零食行業內銷售紀錄，三隻松鼠創始人章燎原曾表示，三隻松鼠2019年的業績目標將超過100億。

不過，商務部報告指出，目前零食行業的發展存在同質化競爭、企業盈利空間受限、「重營銷宣傳、輕產品研發」及品牌國際化進程緩慢等隱憂短板。專家認為，政府應為零食行業的健康發展，營造良好的營商環境和政策監管環境；企業應加快數字化轉型，展開差異化經營，扎實提升零食產品吸引力，同時藉力跨境電商，推進品牌國際化。