青海共享儲能 開啟市場化階段

2019-06-06 04:23 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



中國國家電網青海省電力公司表示，中國首個由儲能電站與集中式光伏電站之間開展的調峰輔助市場化交易完成，儲能綜合轉換效率達到81.9%，這是中國儲能技術在促進新能源消納方面首次規模化應用。

中新社報導，共享儲能調峰服務是指儲能電站與集中式光伏電站聯動，在白天風光資源較好時存儲電能，減少「棄光」電量，夜間供應該部分存儲電能，提升新能源消納能力。

中國國家電網青海省電力公司調控中心主任方保民介紹，此次試點共享儲能調峰由1家儲能企業與2家光伏發電企業參與，在歷時10天的試點期間累計充電量80.36萬千瓦時，放電量65.8萬千瓦時，儲能綜合轉換效率達到81.9%。

青海太陽能理論裝機容量可達47億千瓦，約佔中國的11%，是中國重要的區域能源接續基地和世界上大規模併網光伏電站最集中的地區。目前青海新能源裝機容量1310萬千瓦，佔該省總裝機的45.3%，成為青海第一大電源。

方保民表示，共享儲能對電網調頻調峰、平衡輸出、緩解新能源發電電力波動等方面具有突出優勢。按試點產生數據推算，通過共享儲能調峰服務光伏電站年利用小時數可增加180小時，增加收益2250萬元人民幣。

以此次共享儲能市場化交易為開端，青海將推進相關課題研究與應用，優化系統潮流分布，提高青海海西新能源基地電壓控制水平，推進三江源地區16個縣清潔取暖儲能技術。