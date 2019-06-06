陸汽車產業 進入轉型深水區

2019-06-06 04:23 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



中國國際貿易促進委員會汽車行業委員會指出，當前中國汽車產業的變革已進入到深水區。中國汽車行業將會加速淘汰落後產能，加速產業結構調整和轉型升級的步伐。

中新社報導，中國國際貿易促進委員會汽車行業委員會會長王俠透露，從去年開始中國汽車市場出現整體下滑，今年以來這種下滑走勢有增無減。但新勢力仍然在不斷進入，海內外的資本仍然在不斷進入，新技術新模式新人才仍然在不斷進入。巨大的困難和巨大的機遇在同時考驗中國汽車業的適應能力和攻堅克難的能力。 據介紹，在汽車能源方面，傳統汽車與新能源汽車都面臨著不同的挑戰，傳統燃油車市場正由增量市場轉向存量市場的競爭，很多企業在品質提升、服務延伸上下功夫，並收到不錯效果。今年儘管市場不斷下滑，但有的車企產能利用率仍然高達90%以上，甚至個別企業超過100%，而有的車企卻低於20%，甚至個別企業處於停產狀態，市場分化加速。

作為攪動汽車產業的新生力量，造車新勢力在准入制度放寬和資本的助力下，已經到了兌現承諾的時期，這一時期，具備體系競爭能力的造車新勢力可以占據一席之地。

王俠說，伴隨著技術的變革，各種商業模式、新生態的概念應運而生，很多概念已經進入實操階段，也有很多新模式遇到了困難，一場以消費者為核心的中國汽車市場變革進入了深水區。今後對於企業的考驗更加嚴格和苛刻，中國汽車市場將會加速淘汰落後產能。