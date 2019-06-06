一帶一路危機？ 中歐班列 補助對半砍

2019-06-06 04:23 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞芬 ／綜合報導



陸媒爆出中歐班列雖爆發式增長，但沒有政府補貼肯定開不了。 每日經濟新聞 分享 facebook 在一帶一路戰略居關鍵地位的中歐班列，去年爆發式增長，提前兩年達陣「年開行5000列」目標。

不過，中歐班列已經淪為「沒有政府補貼，肯定開不了」的窘境，中國經營報披露，財政部已經訂出補貼退場機制，壯士斷腕逐年降補貼至退出，今年將嚴格補貼不超過40%。

第一財經報導，中歐班列在2018年爆發式增長達6300列，相當從2011年至2017年累計開行量的總和。但急速增長的背後，是靠地方補助，「各省市為了拚業績，甚至直接補貼運營成本，把價格壓到比海運還低。」

中國經營報報導，通常鐵路運輸成本是海運的一倍以上，但中歐班列為了從海運市場搶奪貨源，各地政府只能通過財政補貼的方式，將運價壓低。中國交通運輸協會聯運分會常務副會長兼秘書長李牧原表示「如果馬上取消補貼，班列開行就難以為繼。」

報導指出，大陸財政部從2018年開始，要求地方政府降低中歐班列補貼標準，訂定補貼退場機制。規定2018年補貼不超過運費的50%，2019年補貼不超過40%，2020年將不超過30%。

雖然財政部指導意見2018年訂出以每貨櫃基本公里0.8美元為運費上限，但各地表面上降低補貼，實際上卻透過各種名目的獎勵政策，將降低的補貼又補了回來。市場認為，一旦補貼退場，班列開行恐將面臨價格上漲、貨源大量流失。

據中國鐵路總公司統計，截至2018年年底，中歐班列累計開行1.3萬列，境內開行城市59個，運行線已達65條，從西、中、東3條通道的阿拉山口（霍爾果斯）、二連浩特、滿洲裡（綏芬河）口岸出境到達15個國家、49個城市，運輸網路已覆蓋亞歐大陸主要區域。

面對財政部表明補貼政策逐漸退場，未來中歐班列如何市場化發展，將是關鍵，「補貼所造成的繁榮是虛假的，誰能更早形成市場化運營機制才會是真正贏家。」