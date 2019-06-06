陸娛樂、媒體業 未來5年大爆發

2019-06-06 04:24 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



報告指出，大陸娛樂及媒體業收入未來五年將以5.6%的複合年增長率發展。 圖／人民網 分享 facebook

普華永道5日發布報告稱，中國娛樂及媒體行業收入在未來五年將以5.6%的複合年增長率發展，增速僅次於印度和印度尼西亞，收入至2023年達到4347億元（美元，下同）。

中新社報導，報告稱，隨著媒體平台和廣告商對網絡宣傳的重視程度逐漸加強，中國網絡廣告維持高速發展。2018年，中國網絡廣告收入567億元，再次成為全球第二大市場，預期未來五年將以14%的複合年增長率發展，至2023年達到1092億元。

得益於不斷增長的智能手機普及率，2018年中國移動廣告的增速超越了有線顯示廣告。報告預計，中國移動廣告收入佔網絡廣告的份額將從2018年的52%增至2023年的68%，成為推動中國網絡廣告行業增長的最重要動力。

寬帶速度和普及率的不斷提高，推動OTT（互聯網視頻）需求快速增長。2018年，中國OTT視頻市場實現了顯著增長，收入58億元，成為主要廣告商最新且增長最快的平台。報告預計未來五年將保持20%的複合年增長率，收入至2023年達到147億元。

普華永道中國娛樂及媒體行業合夥人江小蘋分析說：5G技術使OTT視頻用戶能够在移動設備上實現更多的消費和更高質量的視頻娛樂，加速用戶的個性化趨勢。隨著OTT視頻企業試圖擴大「按需訂閱」的用戶基礎，領先提供商之間的競爭日趨激烈，對內容的投資呈現爆髮式增長。

中國視頻遊戲與電子競技快速增長，成為全球最大的視頻遊戲市場，預計這一趨勢還將繼續。據報告的數據，2018年，中國視頻遊戲用戶數量達到6.26億，創造了248億元的收入，預計未來五年複合年增長率保持7.3%，至2023年收入將達352億元。

中國電影市場增長強勁，2018年票房增長9.1%，銀幕數量增長9303塊達到60079塊。報告稱，未來五年中國電影複合年增長率為9.4%，預計將在2020年成為全球最大的電影市場，至2023年收入155億元。