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外資用腳投票？陸股連兩月外資流出創紀錄

2019-06-05 15:51聯合報 記者戴瑞芬╱即時報導

美中貿易戰加劇，英國金融時報報導，中國股市在4月和5月遭遇有史以來最大規模的外資流出。外資跑去哪了？中國證券報報導，外資並沒有離開中國，而是「抄底」中國債券。

貿易戰衝擊下，中國股市外資出逃，據統計，5月北上資金淨流出人民幣536.74億元，創歷史新高；5月離岸人民幣貶值2.95%，貶值幅度創11個月新高；5月上證綜指跌5.84%，跌幅創7個月新高。

看似外資聞風而逃，中國證券報報導，其實外資還在買買買。據統計，5月債券通交易量創歷史新高，淨買入規模大幅增加；境外機構在中央結算公司的債券持倉規模創歷史新高，淨增持規模為今年以來最大；而自6月以來，北上資金已連續兩日呈現淨流入。

報導指出，根據歷史經驗法則，外資買入人民幣資產的意願顯著地受到人民幣匯率走勢的影響。而5月離岸人民幣貶值2.95%，貶值幅度創11個月新高；5月在岸人民幣貶值2.46%，貶值幅度創10個月新高。意外的是，外資機構不僅沒有減少對中國債券的投資，反而加大了買入力度。

令人好奇的是，中國債券對外資有怎樣的吸引力？分析人士指出，當前至少有三大因素支撐外資繼續淨買入中國債券：一是中國債券逐漸被納入國際主要指數，吸引外資持續流入。

二是今年中國債券利率下行幅度遠小於海外債市，令中外利差擴大，增強中國債券對外資的吸引力。目前中美10年期國債利差超過110個基點，且近期仍舊較為堅挺，在全球債券市場上性價比凸顯。

三是今年中國債券市場收益率下行不及海外債市，外資在人民幣匯率出現短期波動、外部環境有所惡化的情況下，反而加大對中國債券的投資力度，「抄底」逢低進場的痕跡相當明顯。

大陸中央結算公司統計，截至5月底，境外機構託管債券面值總額創歷史新高，單月增加規...
大陸中央結算公司統計，截至5月底，境外機構託管債券面值總額創歷史新高，單月增加規模是今年以來最大。取自中金在線
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