親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
六四30周年
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

沒賣出一張票 台灣之光陳彥博1人包場：好不甘心

美銀美林：中國明年GDP增長降至6% 年內隨美國降息2次

2019-06-05 14:25聯合報 記者林庭瑤╱即時報導

投行美銀美林週三發表研究報告指出，因應貿易戰衝擊而調低中國大陸明年GDP增速至6%，原為6.2%，並預期中國人民銀行（大陸央行）今年年內緊隨美國美聯準會降息2次。美聯準會降息將給潛在的人民幣匯率調整留出更多空間，以緩解關稅上調帶來衝擊。

據路透社報導，美銀美林中國及亞洲經濟師喬虹在其報告中指出，由於今年下半年美中貿易衝突風險升溫，並可能破壞全球科技供應鏈，加上美國增長前景暗淡，該行遂下調中國GDP增長預估，並預期中國人民銀行將會跟隨美聯儲減息步伐，於今年內降息兩次，明年再降一次。

她說，「中國可能會稍微避過美國對其餘3,000億美元中國進口商品加徵25%關稅，因我們預期美國貿易代表處將會把限期延遲以限制短期內消費品價格升幅。」

但她認為，即使沒有新一輪關稅措施，已上調的關稅仍將可能通過出口衝擊和較弱的資本投資而對中國經濟增長造成傷害。該行預期，中共當局將會保持政策寬鬆和推出更多刺激措施提振內需，並對基建和房地產投資提供適度支持，以應對2019今年第2季及下半年經濟增長減慢的情況。

美銀美林的美國宏觀經濟團隊預期，市場震盪和增長疲弱將促使美聯準會分別於今年9月和12月降息各25個基點。基於美國和中國的利率差異，相信這將會為中國人民銀行提供一個很好的指標，在大約同一時間內讓基準利率下調兩次各25個基點。

但值得注意的是，中國的貨幣政策傳導機制不純粹依賴基準利率的調整，事實上，中國人民銀行如果選擇其他政策工具如公開市場操作、降準、銀行貸款指導和放寬金融市場監管的話，面對的限制相對較少。

「然而，在我們看來，美聯準會降息為中國央行提供很好機會在短時間之內跟隨，為潛在的匯率調整留出更多空間，以緩解關稅上調帶來衝擊。」喬虹說，「除非中國國內經濟處於完美健康狀態，否則很難理解為什麼中國人民銀行會放過這樣的機會。」

美銀美林預估，中國人民銀行今年年內緊隨美國美聯準會降息2次。（新浪網）
美銀美林預估，中國人民銀行今年年內緊隨美國美聯準會降息2次。（新浪網）
分享

中國人民銀行聯準會
想要免費獲得 iPad 與 ________ 立即挑戰 ✍

相關新聞

上海自貿新片區 打造特殊經濟功能區

2019-06-05 11:28

華為收購俄羅斯人臉辨識公司

2019-06-05 11:26

小米護盤失靈 股價跌到新低

2019-06-05 00:17

上海自貿區 強攻特殊經濟

2019-06-05 00:16

借助新通道 貴州外貿大增

2019-06-05 00:02

大陸5G領先 開放外企參與推展

2019-06-04 23:59

巴西PAMPA發電 鍋爐德陽造

2019-06-04 23:59

黑龍江傳將設自貿區 拚出口俄韓

2019-06-04 23:58

八大行動落實 中非經貿博覽會開辦

2019-06-04 23:58

陸物流業景氣指數 顯現擴張

2019-06-04 23:55

不怕虧損要開1萬家 中國版星巴克「瑞幸咖啡」還能撐多久

2019-06-04 19:36

小米股價近腰斬 實施第2輪庫藏股

2019-06-04 17:28

七年前A股巧合再現！港股半日跌89點、國指跌64點

2019-06-04 16:05

巴菲特午餐得標者孫宇晨是誰？馬雲門徒、幣圈90後

2019-06-04 15:08

中金下調中信銀行等5家銀行評級

2019-06-04 14:21

5G商用元年 陸媒：最快本周發放牌照

2019-06-04 12:38

刺激車市 廣州深圳放寬限購

2019-06-04 11:37

大陸醫藥企業稽查 77家被納入名單

2019-06-04 10:28

大陸玩具市場夯 外企深耕搶商機

2019-06-04 01:48

陸二手車車齡縮短 保值率中位數下跌

2019-06-04 01:48

大陸自行車運動產業 明年拚達1500億元

2019-06-04 01:48

前4月廣東外貿增長0.8%

2019-06-04 01:46

福建推新政 加速絲路電商

2019-06-04 01:46

阿里天貓賣起電子菸

2019-06-04 00:25

陸刺激車市 廣深放寬限購

2019-06-04 00:25

廣東今年GDP衝45兆元

2019-06-04 00:25

大陸小車註冊 須符節能

2019-06-04 00:24

華為退出海底電纜市場

2019-06-03 23:35

華為人員審稿限制 IEEE撤了

2019-06-03 23:35

大陸PMI 連三月擴張

2019-06-03 23:26

簡廷在：台商跨業整合溶入大灣區

2019-06-03 23:06

金融改革 人行副行長范一飛：支付產業牢記初心

2019-06-03 16:49

大陸工信部將發放5G商用牌照 正式進入5G商用元年

2019-06-03 15:24

貿易戰火延燒之際 中共宣告：中國將進入5G商用元年

2019-06-03 15:15

FedEx被查 郵政局長：外企須遵中國法律

2019-06-03 13:09

廣東省長：廣東GDP今年將突破10兆人幣大關

2019-06-03 11:15

廣州經濟增長 有望保持基本穩定

2019-06-03 02:05

近2千億 人民幣 大關 陸寵物市場升溫

2019-06-03 02:05

廣州實施寄遞實名制

2019-06-03 02:05
看更多

熱門文章

闖空門卻遭女屋主「硬上」 男報警：我才是受害者

2019-06-04 18:57

她穿的不是比基尼！清涼照曝光 網友見亮點喊救命

2019-06-04 11:14

影／外媒拿「坦克人」照訪北京路人 被拘留6小時

2019-06-04 17:47

深夜才談「六四」被網友酸到爆 柯文哲：幕僚叫我寫的

2019-06-05 09:34

大陸古裝劇再受打壓 播出前20分鐘突遭停播

2019-06-04 17:30

44歲辣媽騎士橫跨歐亞大陸 大陸→荷蘭4萬公里看女兒

2019-06-05 11:44

香港紀念六四 人潮塞滿6個足球場

2019-06-04 21:56

陸民眾用飲料排出896430 網推可用「這個色」紀念64

2019-06-04 22:02

中俄關係怎麼樣？中國經濟怎麼看？習近平最新回應

2019-06-05 09:05

國台辦駁蔡總統：「民進黨政客」誣蔑大陸用心險惡

2019-06-04 20:53

不怕虧損要開1萬家 中國版星巴克「瑞幸咖啡」還能撐多久

2019-06-04 19:36

收50萬聘禮…她閃婚3個月離家 懷上前夫小孩秒毀婚

2019-06-04 15:13

陸發布旅遊警示 耿爽：美方做了什麼 自己心裡清楚

2019-06-04 19:28

瘋搶優衣庫KAWS聯名T恤400炒到1800元 陸網友：太丟臉

2019-06-04 18:16

唯一總統參選人出席六四晚會 賴清德：民主自由人權是信念

2019-06-04 21:38

陳菊：自由如空氣 只有窒息時才會察覺他的存在

2019-06-05 00:47

被逼問六四 中國外交部以中國夢和中共黨史回擊

2019-06-04 21:14

七年前A股巧合再現！港股半日跌89點、國指跌64點

2019-06-04 16:05

華為5G訂單龍頭地位不保 陸媒：諾基亞已超越

2019-06-05 09:57

救學妹！六四遭坦克碾壓失去雙腿 方政：釐清責任才能遺忘

2019-06-04 15:40

中國經濟前景如何？習近平提一個大趨勢和四個力

2019-06-05 09:20

陸民眾誤以為UFO 疑是解放軍試射導彈巨浪-3

2019-06-04 15:10

陸再出手 發布赴美旅遊警訊

2019-06-05 00:17

昔六四戒嚴部隊之一 李曉明：中國很多人以為是假象

2019-06-04 20:35

六四死傷人數 美促公開 陸嗆傲慢

2019-06-05 00:53

領先世界！深圳成電動車大本營 公車、計程車全零排放

2019-06-05 12:52

沒補貼開不了？陸壯士斷腕中歐班列逐年降補貼至退出

2019-06-05 13:08

談「六四」感想 柯文哲：世界期待中國有民主自由人權法治

2019-06-04 23:43

小米護盤失靈 股價跌到新低

2019-06-05 00:17

中俄建交70年 習近平訪俄前大談與普亭有多麻吉

2019-06-05 09:04

巴菲特午餐得標者孫宇晨是誰？馬雲門徒、幣圈90後

2019-06-04 15:08

大陸初中試卷文言文寫「鋼鐵俠傳」

2019-06-05 11:22

上海自貿區 強攻特殊經濟

2019-06-05 00:16

六四30年 18萬港人燭海悼念 台灣「記憶．抵抗」

2019-06-05 00:59

中共外交部、文化部要求赴美民眾提高安全意識

2019-06-04 16:50

「一劍七星」大陸長征11號首次海上成功發射

2019-06-05 14:04

六四30週年 網民指「凡提了那事的，全封了」

2019-06-04 15:52

川習會前…王毅拉攏法國

2019-06-05 00:17

中美貿易戰升級？陸發布赴美旅遊安全提醒

2019-06-04 16:49

「血援會」六四座談會：假民運人士與台獨掛勾

2019-06-04 20:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top