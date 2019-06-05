美銀美林：中國明年GDP增長降至6% 年內隨美國降息2次

2019-06-05 14:25 聯合報 記者 聯合報 記者 林庭瑤 ╱即時報導



投行美銀美林週三發表研究報告指出，因應貿易戰衝擊而調低中國大陸明年GDP增速至6%，原為6.2%，並預期中國人民銀行（大陸央行）今年年內緊隨美國美聯準會降息2次。美聯準會降息將給潛在的人民幣匯率調整留出更多空間，以緩解關稅上調帶來衝擊。

據路透社報導，美銀美林中國及亞洲經濟師喬虹在其報告中指出，由於今年下半年美中貿易衝突風險升溫，並可能破壞全球科技供應鏈，加上美國增長前景暗淡，該行遂下調中國GDP增長預估，並預期中國人民銀行將會跟隨美聯儲減息步伐，於今年內降息兩次，明年再降一次。

她說，「中國可能會稍微避過美國對其餘3,000億美元中國進口商品加徵25%關稅，因我們預期美國貿易代表處將會把限期延遲以限制短期內消費品價格升幅。」

但她認為，即使沒有新一輪關稅措施，已上調的關稅仍將可能通過出口衝擊和較弱的資本投資而對中國經濟增長造成傷害。該行預期，中共當局將會保持政策寬鬆和推出更多刺激措施提振內需，並對基建和房地產投資提供適度支持，以應對2019今年第2季及下半年經濟增長減慢的情況。

美銀美林的美國宏觀經濟團隊預期，市場震盪和增長疲弱將促使美聯準會分別於今年9月和12月降息各25個基點。基於美國和中國的利率差異，相信這將會為中國人民銀行提供一個很好的指標，在大約同一時間內讓基準利率下調兩次各25個基點。

但值得注意的是，中國的貨幣政策傳導機制不純粹依賴基準利率的調整，事實上，中國人民銀行如果選擇其他政策工具如公開市場操作、降準、銀行貸款指導和放寬金融市場監管的話，面對的限制相對較少。