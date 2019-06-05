華為收購俄羅斯人臉辨識公司

2019-06-05 11:26 世界日報 綜合報導



華為5000萬美元 收購俄羅斯人臉辨識公司VOCORD (取材自鳳凰科技) 分享 facebook

華為公司日前收購俄羅斯的人臉辨識系統開發公司Vokord，這項交易是今年5月透過華為俄羅斯子公司Igl SoftLab公司完成，消息人士表示，交易總額約4000到5000萬美元。

這是華為遭美國封殺後，最新的海外併購行動，顯示華為正在藉由海外併購高科技公司，來補強自身科技上的不足，並且鎖定與中國友好國家的企業來併購，以避免美國的阻攔。

俄羅斯衛星通訊社報導，Vokord不僅將專利權賣給了Igl SoftLab公司，大部分職員也轉入了華為公司，一名專家指出，目前中國掀起了人臉辨識系統應用高峰，在俄羅斯這樣的創新項目價格比美國便宜幾十倍。

俄羅斯機器學習公司NtechLab執行官Alexandre Kabakov認為，鑑於華為已經有了自己的人臉辨識演算法，所以這家巨頭可能會對Vocord的HD智慧攝影機感興趣：「這才是這家技術公司的主要產品，他們擅長的是軟硬體融合這件事。」

華為公司代表向俄羅斯新聞報證實，該公司的俄羅斯子公司和香港子公司成為 Igl SoftLab公司的共同擁有者，但沒有透露交易細節。

鳳凰科技報導，由於美國商務部在5月中旬就開始對華為實施制裁，禁止美國公司以及研究機構與華為展開合作，因此在某種程度上，讓華為被迫減少在美國技術投入的同時，必須放眼全球，為打開新的5G和通訊市場開啟新的人才與技術儲備戰略。

1999年成立的Vokord，有120個數學家和工程師組成的團隊，除了在攝影機鏡頭及軟體設計方面有20年開發經驗外，客戶網路覆蓋了包括俄羅斯政府部門、銀行、零售、市場行銷等多個不同性質的市場。

因此華為可利用這次收購，迅速擴大在俄羅斯安防市場的本土員工隊伍，並有助於進一步開拓其他分眾市場，這對於一家目前危機四伏的中國技術企業來說具有戰略性意義。