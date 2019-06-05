上海自貿新片區 打造特殊經濟功能區

2019-06-05 11:28 世界日報 綜合報導



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中國國務院副總理韓正表示，要加快上海自貿試驗區新片區建設，打造更具國際市場影響力和競爭力的特殊經濟功能區。

新華社報導，韓正日前出席「推動長三角一體化發展領導小組全體會議」上強調，緊扣一體化和高質量兩個關鍵，來建設最具影響力和帶動力的強勁活躍增長點。

據了解，在中國新一批自貿試驗區名單正在醞釀的同時，已有的12個自貿試驗區也正在規畫新一批的創新和開放清單，其中在金融業開放、通關貿易便利化、優化營商環境等方面將率先取得突破性進展。

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經濟參考報報導，南開大學經濟研究所副教授薄文廣表示，未來自貿試驗區改革將更多關注軟制度的創新，包括資金、技術轉移、服務貿易進口都是未來的重點。

中國商務部研究院區域經濟合作研究中心主任張建平指出，法治建設的進一步加強、貿易便利化綜合水準的進一步提升、金融服務水準和開放水準的提升，都是自貿區下一步的重點。

上海自貿區下一步創新的方向，將圍繞長三角一體化戰略，全國政協常委、民建中央副主席、上海市政協副主席周漢民，日前在長三角一體化高層發展論壇上表示，未來上海自貿區新片區的建設，應與長三角一體化的國家戰略高度融合，絕不是只有上海自己作為，應在長三角一體化的基礎上融合，強調輻射的重要性。

國務院日前印發通知，向全中國或特定地區，複製推廣第五批18項自貿試驗區改革試點經驗，至此自貿試驗區已累計向全中國複製推廣了171項改革試點經驗。

海南自貿區作為成立時間最短的自貿區，爭取在未來2到3年實現從「區」到「港」的實質性破題，下一步將加強重大基礎設施建設，把空港和海港建設作為重中之重，並推進海南全島5G網路部署及商業化應用、設立中國（海南）國際智慧財產權交易所、實施瓊港澳遊艇自由行等。

內陸自貿區探索創新的步伐也在加速，河南自貿區正醞釀公布進一步支持河南自貿區深化改革創新舉動，同時啟動政務、監管、法律、金融、多式聯運等專項2.0升級版方案的研究。

此外，四川省人大常委會日前通過了「中國（四川）自由貿易試驗區條例」；湖北省政府向湖北自貿區下放第二批省級經濟社會管理許可權35項；福建自貿區日前推出第14批39項創新舉動；天津東疆保稅港區完成全中國首單「融資租賃+汽車出口」業務。