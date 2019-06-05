借助新通道 貴州外貿大增

2019-06-05 00:02 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



據貴州貴陽海關統計，今年1-4月，貴州對「一帶一路」沿線國家出口增長10.4%，佔同期貴州出口貿易總值近三成。隨著「國際陸海貿易新通道」的建設，中國西部與東盟、中東等互聯互通不斷升級。

新華社報導，「國際陸海貿易新通道」是以重慶、廣西、貴州、甘肅為重要節點，由中國西部省區市與新加坡等東盟國家通過區域聯動、國際合作，利用鐵路、公路、水運等多種運輸方式，通過廣西北部灣等沿海沿邊口岸，通達新加坡及東盟主要物流節點，進而輻射南亞、中東、澳大利亞等區域的複合型國際貿易物流通道。

今年5月中旬，貴州、重慶、廣西等9個西部省份共同簽署「國際陸海貿易新通道」協議，標誌著中國西部地區「共商共建共享」推進通道建設取得重要進展，也給貴州帶來了「黔貨出山出海」新機遇。

「國際陸海貿易新通道」是中國西部地區最近的一條出海通道，陸上鐵路運距全程僅1200餘公里，單向運行時間39小時左右，比汽車裝運至廣東沿海出海，再海運至歐洲、東南亞等地要節約4天時間。

去年4月20日，「國際陸海貿易新通道」貴州段測試班列正式開通運行。一輛滿載貴州輪胎、電子產品等貨物的測試班列從貴陽出發至廣西欽州港，再通過海運把出口貨物運往世界各地。經過4個月的籌備，一列載著1000多噸來自澳大利亞錳礦石的陸海貿易通道測試班列首次進入貴州段。該班列從廣西欽州港站出發，經過32小時抵達貴州遵義。

如今，貴州的白酒、化肥、輪胎、茶葉等特色產品遠銷東南亞、中亞和中東等地區。「班列的開通打開了距離最短的出海通道」。

國際陸海貿易新通道」進一步縮短了貴州與世界各國的距離，同時在沿線9個海關的通力合作下，不僅提升了通道沿線各省市的貿易便利化水平，更提高了企業競爭力。