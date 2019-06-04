大陸5G領先 開放外企參與推展

2019-06-04 23:59 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



大陸將於近期發放5G牌照。中國專家表示，中國5G具備競爭優勢，中國一直秉持開放、包容、合作、共贏的理念，與全球產業界攜手推進5G發展。

中新社報導，中國信息通信研究院政策與經濟研究所高級工程師龔達寧說，中國堅持創新與開放相結合，在5G技術、標準、產業方面初步建立競爭優勢。在技術標準方面，中國倡導的5G概念、應用場景和技術指標已納入國際電信聯盟的5G定義，中國企業提出的靈活系統設計、極化碼、大規模天線和新型網絡架構等技術已成為國際標準的重點內容。

截至2019年5月，在全球20多家企業的5G標準必要專利聲明中，中國企業佔比超過30%，位居首位。在產業發展方面，中國率先啟動5G技術研發試驗，加快了5G設備研發和產業化進程。目前中國5G中頻段系統設備、終端芯片、智能手機處於全球產業第一梯隊。

龔達寧說，2013年，中國成立了IMT-2020（5G）推進組，愛立信、諾基亞、高通、英特爾、羅德與施瓦茨等多家知名國外企業都是推進組成員單位。基於推進組平台，國內外企業聯合開展技術研究、技術試驗和產品測試驗證，共同制定技術規範和測試規範，並積極參與測試，全球系統設備、芯片、終端、測試儀表等企業相互合作促進，為加快中國5G產業鏈發展成熟起重要作用。