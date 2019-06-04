八大行動落實 中非經貿博覽會開辦

2019-06-04 23:58 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



首屆中國—非洲經貿博覽會將於6月27日起在湖南舉行。中國官方稱，本屆博覽會將推動中非在貿易、農業、製造業、服務業、金融業、基礎設施等領域合作取得新突破，將有一批貿易投資項目簽約。

中新社報導，首屆中非經貿博覽會將聚焦中非合作的重點領域、區域和產業收集經貿合作項目。湖南省副省長何報翔4日在北京舉新聞發布會透露，這些項目涉及投資、貿易、農業、旅遊、物流等領域，涵蓋39個非洲國家，會議期間將有一批投資、貿易項目簽約。

中國商務部副部長錢克明表示，當前中非關係處在歷史最好時期，雙方都希望加強發展戰略對接，打造新增長點。舉辦中非經貿博覽會，正是因應了新時代中非經貿發展的新趨勢、新特點以及新需求，將為新時代中非經貿合作發展注入新動力。

錢克明稱，首屆中非經貿博覽會是去年中非合作論壇期間中國提出的「八大行動」的一部分。目前，「八大行動」已經取得部分早期收穫，如莫桑比克馬普託大橋、幾內亞蘇阿皮蒂水電站等一大批重大項目相繼建成或抓緊推進，中國與非方就埃塞俄比亞大豆、肯尼亞甜葉菊、蘇丹花生、南非苜蓿草等農產品輸華簽訂檢疫議定書等。

錢克明說，今後中國將以中非經貿博覽會為契機，同非方進一步加強協調溝通，共同推進「八大行動」舉措落實。

2018年9月3日，中非合作論壇北京峰會在人民大會堂開幕。中國國家主席習近平提出實施產業促進、設施聯通等「八大行動」，擘畫新時代中非合作藍圖。「八大行動」是指產業促進、設施聯通、貿易便利、綠色發展、能力建設、健康衛生、人文交流、和平安全八項行動。