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小米股價近腰斬 實施第2輪庫藏股

2019-06-04 17:28聯合報 記者蔡敏姿╱即時報導

小米集團公告啟動第二輪回購股票，公司今（4）日股價下跌至港幣9.02元，創上市以...
小米集團公告啟動第二輪回購股票，公司今（4）日股價下跌至港幣9.02元，創上市以來新低。圖為小米董事長雷軍。照片／網易財經
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小米集團昨公告啟動第二輪回購股票，公司今（4）日股價下跌0.77%至港幣9.02元，創上市以來新低，與發行價港幣17元相比，接近腰斬。

21世紀經濟報導，小米日前已於公開市場購回11029400股B類股份，平均價為每股港幣9.0492元。據悉，今年1月17日到1月22日之間，小米啟動首輪回購，分三次回購合計1997.22萬B類股份。此次為上市以來第二次回購。

小米上市以來，國際貿易形勢震盪不斷，手機市場競爭加劇。當前小米股價再繼續承壓，小米股價今日盤中一度跌破港幣9元，創下上市以來新低。對此，小米公告，將調整戰略，「智慧手機+AIoT」雙引擎戰略，承諾五年向AIoT領域投入超過人民幣百億元。公司回購股票表達對現時及長期業務前景充滿信心。

小米第1季財報顯示，收入人民幣437.57億元，年增27.2%；淨利潤人民幣20.80億元，年增22.4%。其中，小米智慧手機業務收入人民幣270.08億元，年增16.2%，占總營收為61.7%；IoT與生活消費產品業務收入120.43億元，年增56.4%，占27.5%。

聯交所披露文件顯示，小米董事長雷軍5月27日作為該機構有限合夥人（LP）獲機構配股7909.8萬股小米B類股。這屬於雷軍作為該機構基金出資人所分配到的股份。

股票回購的最大好處是推升每股盈餘，有利股價，在董事會授權股票回購計劃後，公司的管理階層就會依據現金流，或股票在公開市場的交易方式來調整購買速度。

小米集團公告啟動第二輪回購股票，公司今（4）日股價下跌至港幣9.02元，與發行價...
小米集團公告啟動第二輪回購股票，公司今（4）日股價下跌至港幣9.02元，與發行價港幣17元相比，接近腰斬。照片／新浪股市
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