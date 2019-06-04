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不怕虧損要開1萬家 中國版星巴克「瑞幸咖啡」還能撐多久

2019-06-04 19:36聯合新聞網 綜合報導

中國本土咖啡公司瑞幸咖啡開張後快速展店，令星巴克如臨大敵。圖擷自／網易新聞網
中國本土咖啡公司瑞幸咖啡開張後快速展店，令星巴克如臨大敵。圖擷自／網易新聞網
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中國本土咖啡品牌「瑞幸咖啡」在5月29日的供應商大會上宣布，店面數量將在2021年達到1萬家，是現今的店面數量的4倍，甚至超過星巴克計劃2022年在中國可以開出的6千家。但業界卻不少噓聲，質疑瑞幸連年虧損的營運恐怕在1年半內就會關門大吉。

根據《網易新聞網》的分析，若是瑞幸順利完成階段性展店規劃，在2021年開店達到1萬家，意味著本土品牌的瑞幸將成為中國數量第一的連鎖咖啡。但以目前的營收狀態看來，瑞幸咖啡投入越多、虧得越多，從2017年開業以來，當年虧損達5637萬（本文數字都是人民幣）；2018年營收8.4億、虧損16.2億；2019年第一季度營收4.785億、虧損5.518億。

許多業界人士評價，現在瑞幸的成績「都是資本燒出來的」。他們指出，瑞幸不是傳統意義上的咖啡店，更像是「僅僅提供咖啡產品的快餐店」，但麥當勞和肯德基由於品類豐富可以確保一定的毛利，而瑞幸在咖啡人均消費量偏低的中國本土市場僅僅賣咖啡，能否實現盈利十分值得懷疑。

伯藜創投管理合夥人秦志勇說，按照目前的融資水平和補貼力度，瑞幸最多只能補貼一年半的時間，結算至今的虧損將近22億元。秦志勇估計，按照瑞幸2019年底要開到4500家店的目標，如果沒有其它融資，補貼大概只夠燒「半年到一年」。

秦志勇認為，現在還不能對瑞幸下定論，要看未來能否在減少補貼後留住顧客，或是將單價往上提，才能夠把補貼造成的損失用其他的現金流來彌補回來，「那這樣的話它就能夠撐下去」。面對外界種種質疑，瑞幸咖啡只低調表示，目前還在靜默期「不方便回應」。

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