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巴菲特午餐得標者孫宇晨是誰？馬雲門徒、幣圈90後

2019-06-04 15:08聯合報 記者蔡敏姿╱即時報導

2019年「股神」巴菲特慈善午餐拍賣由波場TRON創始人孫宇晨得標，他以456....
2019年「股神」巴菲特慈善午餐拍賣由波場TRON創始人孫宇晨得標，他以456.7888萬美元拍下，刷新20年來紀錄。照片／推特
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2019年「股神」巴菲特慈善午餐拍賣由波場TRON創始人孫宇晨得標，他以456.7888萬美元拍下，刷新20年來紀錄。孫宇晨今（4）日在推特上宣布，將邀七位朋友區塊鏈行業的領軍者與巴菲特共進午餐。

其實，巴菲特過去不只一次表達過對於比特幣的反感。不過，對於和孫宇晨一起進餐，彭博報導，巴菲特在寫給助手的電子郵件中說，「很高興Justin（孫宇晨的英文名）贏得了午餐，期待見到他和他的朋友們。我們會度過一段美好的時光，格萊德基金會也將用他的這筆款項幫助數萬人。」

第20次巴菲特慈善午餐拍賣落錘，孫宇晨以456.7888萬美元的報價得標，刷新歷史紀錄，也成為第四位與巴菲特共進午餐的中國籍企業家。此前包括，步步高創始人段永平、私募大佬趙丹陽、天神娛樂董事長朱曄曾先後贏得巴菲特慈善午餐拍賣。

外界好奇，他是誰？哪來的巨款拍下與巴菲特的共進午餐？澎湃新聞報導，孫宇晨1990年出生，今年不到30歲，他是波場TRON加密貨幣交易平台創辦人。北京大學畢業後，繼續留美深造，碩士畢業於美國賓夕法尼亞大學。

孫宇晨的微博認證身分是馬雲湖畔大學首期學員、陪我APP董事長兼CEO、微博簽約自媒體，其他身分包括銳波董事長兼CEO、TRON基金會創始人、BitTorrent CEO。

2017年，孫宇晨創辦區塊鏈項目波場TRON，官網資料顯示，公司以推動互聯網去中心化為己任，致力於為去中心化互聯網搭建基礎設施。團隊成員遍及北京、舊金山、首爾以及東京等海內外多個地區，成員約400多人，其中技術核心力量來自谷歌、微軟、阿里巴巴、騰訊、百度等世界知名互聯網企業，同時也是資深的區塊鏈愛好者。

曾獲得2014年達沃斯論壇全球傑出青年，2017年富比世亞洲30位30歲以下創業者；馬雲創立的湖畔大學首批學員中唯一的90後；2015年CNTV中國互聯網年度新銳人物。

在留美期間，孫宇晨通過投資比特幣，累積最早的財富。但實際上，孫宇晨創立的波場最初在「幣圈」並沒有圈粉，之後卻成功拉到投資，從此身價飆升。

「我一直都是巴菲特及其長期價值投資策略的信徒，也是他的忠實粉絲」孫宇晨說，此次與巴菲特共進午宴，將是一個謀求互相理解和成長的機會。為了增進對話並支持整個加密貨幣和區塊鏈社區，將邀請數位區塊鏈業界領袖一道，前往紐約共赴午宴。

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