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5G商用元年 陸媒：最快本周發放牌照

2019-06-04 12:38聯合報 記者林庭瑤╱即時報導

全球5G正進入商用部署的關鍵期，大陸工業和信息化部表示，近期將發放5G商用執照，強調中國大陸5G產業已建立競爭優勢、具備商用基礎，將正式進入「5G商用元年」。陸媒「證券日報」今天報導，大陸5G牌照最快可能在本周發放。

陸媒「證券日報」今日引述大陸通信行業觀察家項立剛稱，大陸5G商用牌照，可能在本周發放，但5G需要1年至3年的時間才能惠及普通大眾。

項立剛認為，中國大陸較快建設起5G網路，會對世界形成示範效應，引發世界範圍內提速和建設5G高潮，從而幫助陸資企業打破封堵，在世界範圍內取得優勢地位。

文章引述大陸電信分析師付亮預計，5G商用牌照將於6月正式發放，此後5G資費套餐或將於牌照發放後的兩個月，即大致在7月份或8月份正式出台。

目前大陸國內至少已經有16個省市能打通5G電話，2019年中國移動將建設3萬個至5萬個5G基地站；中國電信也把5G基站增加到2萬個，在5G建設方面的投入預算為人民幣90億元。中國聯通在5G組網方面將投入約人民幣60億元至80億元。

目前大陸品牌手機如小米、OPPO、VIVO、中興等都計畫於今年下半年推出5G手機。大陸工信部部長苗圩於年初時也曾表示，今年5G大規模組網將在部分城市和熱點地區率先實現，預計今年下半年5G手機、5G平板電腦將會陸續投放市場。

中國大陸推進5G商用的速度相當快，今年以來，重點測試城市紛紛宣布打通第一個5G電話，標誌著5G已從技術研發試驗期進入實際應用測試階段，三大運營商的5G試驗網建設正全面展開。

全球5G正進入商用部署的關鍵期，陸媒「證券日報」報導，大陸5G牌照最快可能在本周...
全球5G正進入商用部署的關鍵期，陸媒「證券日報」報導，大陸5G牌照最快可能在本周發放。（路透）
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