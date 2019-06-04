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刺激車市 廣州深圳放寬限購

2019-06-04 11:37世界日報 綜合報導

為了刺激低迷的中國車市，各地陸續放寬汽車限購，廣州交通運輸局發布的增加中小客車指標額度通告，從今年6月至2020年12月將增加10萬輛中小客車增量指標額度；深圳也同時宣布每年將新增加普通小汽車增量指標4萬輛，增幅高達50%。

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分析認為，隨著廣深兩地增加中小客車指標，類似杭州、天津等有經濟條件但汽車保有量不是很高的城市，未來也有可能放寬限購。

每日經濟新聞報導，廣州交通運輸局發布增加中小客車指標額度通告，表示從今年6月至2020年12月，將增加10萬輛中小客車增量指標額度，增加的額度原則上按1比1比率，分別配置普通車競價指標和節能車搖號指標。

廣州目前一年的汽車額度是12萬輛，透過車牌的發放來控制汽車銷售量。

深圳也從今年6月至2020年，將每年增加普通小汽車增量指標4萬輛，其中個人指標3.52萬輛，企業指標4800輛。

中汽協祕書長助理許海東指出，廣東是中國汽車生產的一個主要地區，擁有廣汽、比亞迪等知名企業，廣州和深圳的政策既會刺激當地的汽車消費，同時也是對生產企業的支持和幫助，廣州、深圳增加中小客車指標，將對兩地車市起到拉動作用。

一個多月前，市場傳出國家發改委正擬定刺激汽車消費新政，彼時國家發改委回應正在了解相關情況，新政尚未落地，但廣東已率先行動。

南方日報報導，廣東省委辦公廳、廣東省政府辦公廳日前在公布的「廣東省完善促進消費體制機制實施方案」中提到，將推廣新能源汽車，逐步放寬廣深限牌、不再新增汽車限購。

不到一周時間，廣州市就發布增加10萬輛中小客車指標的通告，同天深圳也宣布增加4萬輛中小客車指標。

中國汽車工業協會發布的數據顯示，今年4月，境內汽車銷量完成198萬輛，年減14.6%；乘用車銷量157.5萬輛，年減17.7%。中汽協方面預計，上半年車市總體將呈現下滑態勢，7、8月可能出現反轉。

自2012年7月起，廣州開始實施汽車限購政策，規定每年配置額度為12萬輛，採用有償競拍和無償搖號兩種模式分配。

2014年12月，深圳同樣開始實施汽車限購政策，規定每年配額指標為10萬輛，其中2萬個專供新能源汽車，另外8萬個採取搖號和競價結合的方式分配。

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