大陸自行車運動產業 明年拚達1500億元

2019-06-04 01:48 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



專家指出，從人均GDP水平看，中國大陸自行車運動產業正迎來加速發展的有利時機。根據國家相關規畫，到2020年，中國大陸自行車運動產業總規模將力爭達到1500億元人民幣。

新華社引述中國自協相關數據表明，近年來騎行已經成為繼健身、跑步之後的又一大眾運動項目。北京和上海的騎行人口增長超過200%，目前全大陸有1億多人經常性騎車或把自行車作為代步工具，通過自行車進行運動的有近1000萬人。

大陸國家體育總局等11個部委聯合發布的「自行車運動產業發展規畫」提出，到2020年中國大陸自行車運動產業規模，要力爭達到1500億元，各級各類自行車賽事活動達到5000場。

業內人士表示，在看到自行車運動產業發展良好趨勢的同時，也應看到，實現千億產業規模目標，還面臨諸多掣肘因素。

運動產業需要相應的運動人群作為支撐。中國自協數據顯示，目前中國大陸騎行人口占比只有0.3%，意味著1000個人中只有3個騎行者，而西方自行車運動發達國家騎行人口占比多在5%以上。對自行車運動產業發展而言，這既是潛力，更是壓力。

在自行車裝備製造領域，中國大陸在高端運動方面仍然是「跟跑者」。「自行車運動在中國剛興起的時候，製造企業大量湧入，但多以代工為主。」邁金智能科技有限公司自行車產品線負責人李準說，如今的行業正處在一個平穩沉澱期， 大陸國內自行車製造企業開始瞄準自主研發和品牌創建，但整個產業的整合升級仍需一個漫長的過程。

自行車賽事的品牌價值仍待開發。環青海湖、環海南島等大陸頂尖公路自行車賽賽事主辦方負責人均表示，目前賽事的運營比較艱難，甚至多處於虧損狀態。這也從側面反映出資本市場對自行車賽事仍然缺乏足夠熱情。

多位業內專家表示，推動自行車運動產業發展，必須進一步加強對「自行車運動產業發展規畫」的落實力度，在擴大群眾基礎、提升產業發展質量、推進融合發展等方面同時發力。