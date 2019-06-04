陸二手車車齡縮短 保值率中位數下跌

2019-06-04 01:48 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



中國大陸二手車拍賣平台天天拍車二手車數據研究院3日發布「2019年5月個人二手車大數據報告」。報告顯示，二手車市場上，「80後」是賣車主力軍，「90後」賣車人群潛力巨大；二手車車齡縮短；與此同時，5月各車型的保值率中位數全面下跌。

中新社報導，中國汽車流通協會的統計，迄今已有10多個省市相繼推出2019年提前實施國六排放標準的文件，不符合排放標準的汽車將會被限牌限制上路。

天天拍車對5月各車型的3年保值率情況進行統計分析，數據顯示，對比1-4月各車型的3年保值率中位數，5月各個車型的保值率中位數呈現全面下跌趨勢，且不同車型的保值率跌幅不一。

其中，緊凑型車保值率跌幅最大，位居第一；中型車的保值率跌幅緊隨其後；小型車的保值率跌幅排名第三位；SUV、中大型車和MPV車型的保值率亦均有小幅下跌趨勢。研究院方面分析稱，各車型保值率下跌源於許多消費者擔憂舊車會出現加速貶值。

報告顯示，5月的二手車市場，「80後」占比高達45.3%；「90後」賣車人群迅速崛起，占比近兩成。在二手車車齡分布上，二手車車齡縮短、越來越年輕。與新車磨合的頭3年，選擇賣車的車主比率為24.6%，排名第一。據悉，車主賣得最多的前十名品牌涵蓋德系、日系、美系車，大眾與別克、豐田一起占據品牌銷量前三甲位置。