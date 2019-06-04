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大陸玩具市場夯 外企深耕搶商機

2019-06-04 01:48聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

面對巨大的中國大陸兒童玩具市場，外資企業紛紛點燃「加速器」。據中國玩具和嬰童用品協會綜合統計，2018年全大陸玩具市場規模達704.8億元（人民幣，下同），同比增長9%；傳統玩具進口6.49億美元，增長15.9%。

新華社報導，傳統玩具進口大幅增長，說明中國大陸相關消費旺盛，進口玩具在一些產品的種類、結構、品牌方面具備一定優勢，與國產玩具形成互補。

玩具反鬥城中國董事總經理諸葛民表示，自2006年進入中國大陸市場以來，目前已在中國大陸開設180多家門店，未來3至4年將以每年新增50家門店的速度擴張。屆時中國大陸門店數量將達到約400家，預計成為集團在亞洲最大的市場。

諸葛民指出，玩具反鬥城積極布局線上，除了自有官網和電商平台天貓，還將和微信小程序或京東展開合作，截至目前已有累積超過340萬的微信活躍用戶。

看好中國大陸市場的還有來自丹麥的玩具巨頭樂高。樂高集團全球社會責任副總裁莫凱琳表示，自1983年第一次向中國大陸消費者銷售產品以來，樂高在中國大陸獲得令人矚目的發展。近4年，樂高在中國大陸市場銷售額保持兩位數增長，目前已在中國大陸開設78家樂高品牌零售店，預計到2019年底將增至約140家。

在2018年首屆中國國際進口博覽會上，樂高宣布其全球首發的新品—兩款以中國大陸傳統農曆年為靈感來源的玩具套裝「年夜飯」和「舞龍」，還展示一面以吉祥物「進寶」為主題的樂高積木牆。

除了新增線下門店、開拓線上業務，一些「洋品牌」還在中國大陸探索如何「寓教於樂」。今年3月份，擁有著名玩具品牌「芭比」的美國玩具公司美泰與復星旅文合作打造的一站式玩學俱樂部「迷你營」，在上海開出兩家新中心。

當前中國大陸親子市場雖然競爭激烈，但並未飽和。在外資企業深耕的同時，國產玩具也在不斷加大創新力度，中外攜手將為孩子成長帶來更多的「快樂選擇」。

樂高微信

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